いい子なんだけどね…。恋愛関係が深まっていかない女性特有の“クセ”とは
感じはいいし、会話も成立しているのに関係が進まない。そんな“いい子止まり”の女性には共通するクセがあります。要は関係を広げる行動が少ないのです。
会話を“無難にまとめて”終わらせてしまう
「そうなんですね」「楽しそうですね」で会話を締めていませんか？これではやり取りが広がりません。恋愛関係が深まっていく女性は、「それ気になります」「どういうところが面白いですか？」と一歩だけ踏み込みます。無難で終わらせないことが、次の話題へと広げるポイントです。
決断を“男性任せ”にしてばかり
誘われたときに「どこでもいいです」と任せていませんか？これが続くと、関係の主導は相手任せになります。恋愛関係が深まっていく女性は、「ここに行ってみたいです」と一つ提案しているもの。小さな意思表示が、やり取りの密度を上げる要因です。
やり取りを“自分から完結”させている
予定の確認や連絡を、必要最低限で終えていませんか？「その日で大丈夫です」だけだと、やり取りはそこで止まります。恋愛関係が深まっていく女性は、「最近こういうお店が気になっていて」と一言添えるもの。この一文で、やり取りの内容は一段と深くなるはずです。
恋愛関係が深まっていくかどうかは小さな積み重ねが大事。会話を広げる、意思を出す、一言添える。この違いが、男性との距離の縮まり方を変えていきます。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼モテ期は自分で引き寄せる。男モテする女性が「無意識にしていること」