北村匠海×宮沢りえ『しびれ』ポスター＆特報解禁 追加キャストに奥野瑛太、赤堀雅秋
北村匠海が主演を務め、宮沢りえ、永瀬正敏が共演する映画『しびれ』より、ポスタービジュアル、特報、新場面写真が解禁された。また追加キャストとして、奥野瑛太、赤堀雅秋の出演が発表された。
【動画】セリフ一切なし『しびれ』特報
本作は、内山拓也監督が故郷である新潟を舞台に、自分の居場所を探す孤独な少年が、息をのむような大きな愛を知るまでの20年間を描いた、オリジナル脚本による自伝的作品。
昨年11月に開催された第26回東京フィルメックスでは、日本作品で唯一、コンペティション部門に選出。マティアス・ピニェイロ監督ら審査員から「静寂と変化、柔らかさと硬さが内包され、バランス感覚に満ちた映画である」と評され、審査員特別賞を受賞。そして、今年2月に開催されたベルリン国際映画祭では、パノラマ部門に正式出品され、ベルリン国際映画祭ディレクターのマイケル・シュトゥッツから「観る者の心に長く余韻を残す作品」と高く評価された。
本ビジュアルには、主人公・大地（北村）と大地の母・亜樹（宮沢）が、物語の舞台となる新潟の海岸にて、寄り添い、真っすぐ前を見つめている姿が写し出され、2人が刹那的な幸福をかみしめている瞬間が切り取られている。
特報は、一切せりふが発せられない。車を走らせる大地を捉えた映像から始まり、大地が後ろを振り向いたその後は、子供の頃の過去の大地の記憶の断片が映し出されていく。鏡台の前に座り、ビール片手に夜の仕事へと出かける準備をする母の横顔。そして、その準備を手伝う子供の頃の自分。波が荒れ狂う日本海。母の不在時、生き延びるためにあてどなく歩いた景色…。そして、母と2人きりで過ごせたわずかな時間。大地の20年間の断片が映し出されている。アートディレクションを務めるのは上西祐理。写真は写真家・トヤマタクロウによるもの。
追加キャストとして、亜樹の恋人役を奥野瑛太、大地と亜樹の暮らしに関わる建設会社の社長役を赤堀雅秋が演じることが発表され、新しい場面スチールも解禁となった。
映画『しびれ』は、9月25日より全国公開。
【動画】セリフ一切なし『しびれ』特報
本作は、内山拓也監督が故郷である新潟を舞台に、自分の居場所を探す孤独な少年が、息をのむような大きな愛を知るまでの20年間を描いた、オリジナル脚本による自伝的作品。
昨年11月に開催された第26回東京フィルメックスでは、日本作品で唯一、コンペティション部門に選出。マティアス・ピニェイロ監督ら審査員から「静寂と変化、柔らかさと硬さが内包され、バランス感覚に満ちた映画である」と評され、審査員特別賞を受賞。そして、今年2月に開催されたベルリン国際映画祭では、パノラマ部門に正式出品され、ベルリン国際映画祭ディレクターのマイケル・シュトゥッツから「観る者の心に長く余韻を残す作品」と高く評価された。
特報は、一切せりふが発せられない。車を走らせる大地を捉えた映像から始まり、大地が後ろを振り向いたその後は、子供の頃の過去の大地の記憶の断片が映し出されていく。鏡台の前に座り、ビール片手に夜の仕事へと出かける準備をする母の横顔。そして、その準備を手伝う子供の頃の自分。波が荒れ狂う日本海。母の不在時、生き延びるためにあてどなく歩いた景色…。そして、母と2人きりで過ごせたわずかな時間。大地の20年間の断片が映し出されている。アートディレクションを務めるのは上西祐理。写真は写真家・トヤマタクロウによるもの。
追加キャストとして、亜樹の恋人役を奥野瑛太、大地と亜樹の暮らしに関わる建設会社の社長役を赤堀雅秋が演じることが発表され、新しい場面スチールも解禁となった。
映画『しびれ』は、9月25日より全国公開。