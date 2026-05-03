◆米大リーグ カージナルス―ドジャース（２日、米ミズーリ州セントルイス＝ブッシュスタジアム）

ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が２日（日本時間３日）、敵地・カージナルス戦で先発し、初回を無得点に抑えた。６度目の登板で、今季初ＱＳ（クオリティースタート＝６回以上自責３以内）を狙う一戦。２死から３番バールソンに四球、４番ウォーカーに中前打を許し、一、二塁のピンチを招いたが、ゴーマンを空振り三振に斬った。初回は２２球のうち、１２球がスプリットで、直球の最速は９８マイル（約１５７・７キロ）だった。

より高い精度を求めて改良したスプリットで、真価を発揮する。落差が大きく、制球が至難だった佐々木自慢の魔球だが、メジャー自己最多９９球を投げた前回登板では、平均より５・８マイル（約９・３キロ）ほど速い平均９０・８マイル（約１４６・１キロ）の新スプリットを披露した。球種別最多となる４８球も投げ込み、６回途中７安打４失点で今季初勝利。試合後には、スプリットの改良で制球と球速の向上を求めたことを明かし、「落ち幅を変えたわけではない。（従来のは）抜けるのが多かった。スピード感が欲しいということと、ベース板の上にいかないと振ってもらえないので、そこに関してはコミュニケーションを取る中でコーチと方向性を出した」と説明していた。

佐々木は試合前時点で計５試合で１勝２敗、防御率６・３５。先発ローテの中では唯一ＱＳ未達成となっている。先発ローテ争いでは、左肩の疲労で出遅れていた左腕スネルが順調なら今月中にも復帰する見込みで、佐々木か２６歳の若手右腕シーハンが“当落線上”と目されている。ロバーツ監督も「今後は良い意味で難しい判断になる可能性がある」と話しており、残留争いでの勝ち残りへ、アピールしたいところだ。