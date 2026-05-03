結成60周年を迎えたザ・ワイルドワンズが4月30日、グループの公式インスタグラムを更新。ファンを喜ばせる写真を投稿した。



【写真】まだあどけなさを残すデビュー当時→どうなった？60年後の今

グループサウンズのさきがけで、1966年にデビュー曲「想い出の渚」がヒット。71年に解散も10年後の81年に再結成した。リーダーの加瀬邦彦さんが2015年に亡くなった後、翌年に加瀬さんの次男・友貴が加入し活動を続けている。



【懐かしい写真シリーズ】と題した写真を投稿していたが、今回は【60年前と今シリーズ】として公開された。「60年前と同じポーズで写真を撮ってみました」と4人が並んだ現在の姿をアップ。2枚目にはまだあどけなさの残る20歳前後の若々しい姿の写真を掲載した。



最後に「このシリーズやっていて面白かったので 好評ならまたやってみたいと思います」と呼びかけ、「皆様のご感想お待ちしております」と結んだ。



懐かしさとともに当時を思い起こさせるショットにフォロワーも反応。「うわぁ～、懐かしいです」「雰囲気だけは変わってないですね」「最高のお写真」と歓喜の声が寄せられ、「友貴さんは加瀬さんのお若い頃に似てますね」「60年前も今もワイルドワンズ大好き」「同年代の私には励みになるので楽しみです」といったコメントも届いていた。



（よろず～ニュース編集部）