人気レースクイーンの橘香恋（29）が3日までに自身のインスタグラムを更新。黒＆オレンジのセパレート・コスチューム姿を披露した。

「おはよう 今年もファーストステージ様のレースクイーンとしてサーキットで応援させてもらえて嬉しいですっ」とつづり、スーパーFJシリーズなどに参戦しているファーストガレージ・チームの黒＆オレンジのセパレートのコスチューム姿の写真をアップした。

この投稿にフォロワーらからは「素敵」「めちゃくちゃカッコいい」「コスお似合いで可愛い」「1番可愛いすぅ」「さいこー」などの声が寄せられている。

橘は、2018年に「エヴァンゲリオンレーシングレースクイーン」渚カヲル役としてレースクイーン・デビュー。25年は「D'stationフレッシュエンジェルズ」などで活動。今季はスーパー耐久に参戦の「Hitotsuyama Racing」などでレースアンバサダーを務める。

今年1月に開催された、25年に活躍した300人を超えるレースクイーンの中から人気投票で5人が選出される「レースアンバサーダーアワード2025」を受賞したほか、「週刊プレイボーイ賞」「メディバンネップリ賞」「テレビ東京賞」の4冠に輝いた。

愛知県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル64、スリーサイズはB72・W60・H80。血液型O。趣味はゲーム、特技は華道で、スポーツは全て得意。