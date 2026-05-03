「広島０−４中日」（２日、マツダスタジアム）

思わぬ“ミス”から試合の均衡が崩れた。０−０の七回１死。田中が中堅に打ち上げた飛球の落下点に、広島ドラフト１位・平川蓮外野手（仙台大）が入る。難なく捕球できるかと思われたが、西日が目に入り、膝を折って腰を落とした。その間に、白球が芝生の上ではずむ。二塁打となった痛いプレーを「太陽が（目に）入って、見えなくなって終わってしまった。途中までは見えて、落下地点に入ってかぶって消えた感じ」と振り返った。

中堅の定位置は、西に傾く太陽を正面に受けるため、時間帯によっては打球処理が難しい。新井監督も「打ち取った当たりだったけど、太陽が（目に）入ったら消えているから。こればっかりは」と話すにとどめた。

不運な形で得点圏に走者が進んだ。失点はその直後だ。１死一、三塁で大島を迎えた場面で、ドラフト２位・斉藤汰（亜大）は２−２から投じたワンバウンドのフォークで空を切らせるも、持丸泰輝捕手が一塁側にそらした（記録は暴投）。その間に三走が先制の本塁を駆け抜けた。持丸は「自分がサインを出している。止めなければいけなかった」と反省した。

その後も流れを止められず、この回に喫した４失点が黒星に直結した。平川は一連のプレー後、秋山から助言を受け、試合後には野間からアドバイスをもらっていた。チームは３連勝を逃したが、この日の悔しさを次戦への糧にするしかない。