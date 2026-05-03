新年度がはじまり、ほっとひと息つく暇もなく、ゴールデンウィークの連休まで駆け抜けてきた人も多いのではないでしょうか。日本地方新聞協会特派写真記者・工藤直道さんの人気連載「鉄道の『廃線』を巡る」では、廃線となった鉄道の“今”やその歴史を辿ってきました。その中から人気記事トップ3をご紹介します。読みながら思いを馳せ、ひと休みも兼ねて鉄道の軌跡を巡る旅をしてみてはいかがでしょうか。

軍用線から通勤線化を検討 計画が頓挫した理由とは

かつて、東京都板橋区南西部の東武東上線上板橋駅から、陸軍の施設へと延びる専用線が存在していた。戦後は、成増飛行場まで線路を伸ばし、東武鉄道による通勤路線化も計画された。しかし、実現には至らなかった。線路の痕跡をたどりながら、その歴史を紐解く。

現在の陸上自衛隊練馬駐屯地付近に見る、在りし日の専用線の線路。現在このあたりには環状8号線が通っている＝1955年ころ撮影、写真提供／練馬区

通称「啓志線」の路線概略を示した空中写真＝1947年11月28日・米軍撮影空中写真より国土地理院データ（M636-A-No1）に筆者加筆

高架化によって車窓が一変した東横線の昔の姿

都市計画や鉄道路線網の整備により、地下化や高架化される鉄道路線が少なくない。東急東横線もそのなかのひとつであり、この60年で車窓からの景色が一変している。今回は、地ベタを走っていたころの東横線を写真とともに振り返る。

1930（昭和5）年ごろの都立大学駅。当時は「柿ノ木坂駅」という名で、駅の場所は今よりも渋谷側にあった。奥に写る立体交差（道路）は、現在の目黒通り＝写真／宮田道一コレクション

一つ前の写真（1930（昭和5）年ごろの都立大学駅）とほぼ同じ位置で撮影した現況写真。当時の面影は見る影もない＝2025年11月21日、目黒区中根

「玉電・砧線」の面影を探して

「玉電（たまでん）」の愛称で親しまれた玉川電気鉄道の支線「砧線（きぬたせん）」の廃止から57年の月日が経った。かつて渋谷〜二子玉川〜砧を結んでいた東京の路面電車の記憶をたどり、二子玉川（世田谷区玉川）から砧本村（同区鎌田）までの2kmの廃線ウォークをしよう。

砧線が廃止される頃の中耕地駅。この手前側が二子玉川園駅寄りとなる。現在ある石碑は、この駅舎のあった位置に建てられている＝1969年4月、写真提供／大塚勝利、世田谷区玉川

玉電・砧線の中耕地駅跡の現況写真。ひとつ前の写真とほぼ同じ位置で撮影したもので、石碑以外に当時を伺い知るものは何も遺されていない＝2026年1月15日、世田谷区玉川

【比較画像】今と昔を比べる！ 廃線となった路線の駅は現在どうなっているのか（6枚）