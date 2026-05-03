◆米大リーグ カージナルス―ドジャース（２日、米ミズーリ州セントルイス＝ブッシュスタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２日（日本時間３日）、佐々木朗希投手（２４）が先発した敵地・カージナルス戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、プレーボール直後の１回表先頭の１打席目は中飛に倒れて１１打席連続安打なしとなった。

カージナルスの先発はマイケル・マグリビ投手（２５）。昨季８勝を挙げて飛躍した右腕だ。今季は試合前の時点で６登板で１勝２敗、防御率２・９７。多彩な変化球を操る技巧派で、昨年６月に対戦した際には３打数１安打で大谷が二塁打を放っていた。初回先頭の１打席目は、カウント１―１から内角高めのカットボールにやや詰まらされて中飛に倒れた。

試合開始前の時点で、４月２９日、５月１日（同３０日、２日）と直近２試合、１０打席連続で安打が出ずに当たりが止まっていた大谷。本塁打も打者として出場した試合では３試合連続で出ておらず、チームも３連敗中と重苦しい空気となっている。昨季、５月は月間１５本塁打を放つなど大暴れで月間ＭＶＰに輝いたとあって、復調への期待がかかっている。

先発は朗希。前回登板の４月２５日（同２６日）の本拠地・カブス戦で今季初勝利をつかんだとはいえ、６回途中７安打４失点。試合開始時点で防御率は６・３５と苦しいマウンドは続いている。５月中にはスネルが復帰予定とあって、先発ローテ生き残りへ向けて、結果の欲しい登板だ。