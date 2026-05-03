今日3日(日・祝)は、活発な雨雲や雷雲が九州から東海、北陸にかけて次第に広がります。落雷や急に強まる雨に注意が必要で、道路が冠水するような激しい雨が降る所もありそうです。風も強まります。

低気圧が東進 雨エリアが次第に拡大

今日3日(日・祝)は、低気圧が日本海を東よりに進みます。この低気圧に向かうように、南から暖かく湿った空気が流れ込み、雨雲や雷雲が発達するでしょう。





九州や中国、四国は午前中から雨の所が多く、午後は近畿や東海、北陸も雨の範囲が広がってきます。各地、落雷や突風、急に強まる雨に注意が必要です。道路が冠水するような、激しい雨が降るおそれもあります。沿岸部では風も強まるでしょう。激しい雨や強風により、交通が乱れる所もありそうです。ゴールデンウィーク中ということで、長距離の移動をご予定の方も多いと思います。気象情報や交通情報を確認のうえ、時間に余裕を持った行動を心掛けてください。関東や東北、北海道は、日中は雨の所は少ない見込みですが、こちらも、沿岸部を中心に風が強めに吹くでしょう。夜は雨の範囲が次第に広がります。沖縄は変わりやすい天気です。晴れていても、突然の雨にお気を付けください。今夜から明日4日(月・祝)にかけて、局地的に雷を伴った激しい雨が降るでしょう。

予想される雨の量

今日3日午前6時から明日4日午前6時までの24時間に降る雨の量は、いずれも多い所で、

北陸:100ミリ

近畿:150ミリ

沖縄:80ミリ

の予想です。

同じようなエリアに集中的に活発な雨雲がかかり、比較的短い時間で、この雨量に達するおそれがあります。

川や用水路は、急に水位が上昇する危険がありますので、むやみに近づかないようにしてください。

土砂災害や低い土地の浸水にも注意が必要です。

なお、雨雲の発達の度合いによっては、警報級の大雨となる可能性もあります。

曇りや雨でも気温は上昇

暖かい南よりの風が吹くため、曇りや雨でも気温は高めです。



最高気温は、西日本から東日本は広く23℃前後で、昼間は上着なしで良さそうです。雨の降り出しが遅い北陸や関東は、25℃以上の夏日の所もあるでしょう。

東北も広く20℃を超えて、北海道は15℃から18℃くらいまで上がる所が多いでしょう。夜も気温の下がり方は緩やかで、強い冷え込みはなさそうです。