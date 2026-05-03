M·A·Cイベント開催！理想肌に出会えるFACE FESで洒落感ベルベット肌体験

ベースメイク選びに迷っている方や、カウンターで相談してみたいけれど少し緊張してしまう方にうれしいニュースです。M·A·Cは2026年5月8日（金）・9日（土）の2日間、全国のM·A·Cカウンター*にて「FACE FES（フェイスフェス）」を開催。プロのアーティストが一人ひとりに合わせて、今っぽく洗練された#洒落感ベルベット肌を提案してくれる注目イベントです。気軽に参加できるこの機会をぜひチェックしてみてください。

FACE FESってどんなイベント？

「FACE FES」は、M·A·Cのベースメイクを気軽に体験できる特別イベントです。予約不要で、店頭で「FACE FESで来た」と伝えるだけで参加可能。

所要時間は約15～30分ほどなので、お買い物の合間にも立ち寄りやすいのが魅力です。

アーティストが肌悩みや好みを丁寧にカウンセリングし、自分に似合うベースメイクを提案。混雑時は整理券対応となる場合もあります。

*セミセルフストアでの実施はありません。

ディオール ル ボームが限定パッケージに♪春気分高まる3色発売

注目のベースメイクアイテム3選

スタジオ フィックス ロングウエア クッション ファンデーション SPF50



価格：全12色・7,700円

薄膜なのに高カバーで、軽やかな仕上がりが続くクッションファンデーション。

スタジオ ラディアンス 24 ルミナス コンシーラー



価格：全14色・4,510円

ツヤ感タイプで、クマやシミ、乾燥しやすい目元におすすめ。

スタジオ フィックス 36 スムース アングル コンシーラー



価格：全13色・4,290円

セミマットタイプで、鼻まわりやニキビ跡など崩れやすい部分にもぴったり。

スキンフィニッシュ ライトストラック リキ ッド ハイライター

価格：全9色・5,500円

自然な立体感を演出し、洗練された肌印象へ導きます。

うれしい購入特典も見逃せない♡

イベント期間中、フェイス製品を含む税込5,500円以上購入すると、豪華グッズが当たるクジ引きに1回参加できます。

さらに、フェイス製品を含む税込16,500円以上購入すると、全員にトートバッグをプレゼント。

どちらも数量限定なので、気になる方は早めの来店がおすすめです。試すだけの参加も可能なので、購入前にじっくり相談できるのもうれしいポイントです。

この春、自分史上最高の肌へ

厚塗り感なく、自然にカバーしながら垢抜けた印象を叶えるM·A·Cのベースメイク。FACE FESは、自分に合うアイテムやメイク方法をプロに相談できる貴重なチャンスです。

毎日のメイクをもっと楽しく、自信につながる時間へ変えてくれるはず。気になる方は5月8日（金）・9日（土）の2日間、ぜひお近くのM·A·Cカウンターへ足を運んでみてください♪