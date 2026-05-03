61歳・内村光良が“毎朝必ず”飲む＆食べているものとは？ 身体づくりのルーティン明かす「必ずそれで目を覚まします」
お笑いコンビ・ウッチャンナンチャンの内村光良（61）が、1日放送のNHK『あさイチ』（月〜金 前8：15）にゲスト出演。自身が行っている身体づくりについて明かした。
【動画】見事！身体能力を発揮し“躰道パフォーマンス”を披露する内村光良
長年さまざまなバラエティ番組に出演し、MCなども務める一方で、“お笑い”にも実直に取り組んでいる内村。NHKでは長らく『LIFE！〜人生に捧げるコント〜』でコントを続けており、5月9日・10日には約9000人を収容する史上最大規模のコントライブ『LIFE! ON STAGE〜マーベラーに捧げるコント〜』（神奈川・ぴあアリーナMM）に挑む。
放送では、『NHK紅白歌合戦』で共演して以来、親交を深めているという俳優の大泉洋（53）がVTR出演し、年齢問わず常に新しい挑戦をし続けている内村に向け「60歳を超えてどんな身体の鍛え方をなさっているんですか？」との質問が投げかけられた。
これに対し内村は「週1でトレーニングには行ってます。ジム、水泳、ジム、水泳って隔週で」と日課を紹介。「吉永小百合さんが水泳を続けていらっしゃるっていうのを見て、俺もやろうって（笑）」と水泳を始めたきっかけも明かした。
以前、日本テレビ系バラエティ『ウッチャンナンチャンのウリナリ!!』内でドーバー海峡完全横断する企画に挑戦していたこともある内村。企画が終わってからは一度水泳を辞めていたというが、「体作りということで水泳はまた復活して」「（再開後）10年近くは行ってます」と話した。
すでに還暦を超えているが、自身がMCを務める日本テレビ系バラエティ『世界の果てまでイッテQ！』の企画では、50歳でバク転、61歳でバク宙に成功するなど、驚きの身体能力が紹介された。
内村は「自分はやっぱりその、しゃべりが得意とかじゃないから、動いてなんぼなんでね。動けなくなったら終わりかなと思ってるんで、なんか動けるようにしておきたいっていうのがどっかにあるんだと思います」と、自身のマインドについて明かしていた。
また、13年にわたり『LIFE！』で共演してきたお笑いコンビ・ココリコの田中直樹（55）もVTR出演し、“憧れの存在”だと言う内村に「何を食べ、何を飲み、何時に寝て、何時に起きたら内村さんみたいになりますか？」と質問。
これには「毎朝、渋〜いお茶と梅干しは必ず。必ずそれで目を覚まします」「あと、12時前に寝て、6時くらいに起きてますかね」と日々のルーティンを明かし、自ら「じいさんじゃねーか（笑）」とツッコミを入れ、笑っていた。
【動画】見事！身体能力を発揮し“躰道パフォーマンス”を披露する内村光良
長年さまざまなバラエティ番組に出演し、MCなども務める一方で、“お笑い”にも実直に取り組んでいる内村。NHKでは長らく『LIFE！〜人生に捧げるコント〜』でコントを続けており、5月9日・10日には約9000人を収容する史上最大規模のコントライブ『LIFE! ON STAGE〜マーベラーに捧げるコント〜』（神奈川・ぴあアリーナMM）に挑む。
これに対し内村は「週1でトレーニングには行ってます。ジム、水泳、ジム、水泳って隔週で」と日課を紹介。「吉永小百合さんが水泳を続けていらっしゃるっていうのを見て、俺もやろうって（笑）」と水泳を始めたきっかけも明かした。
以前、日本テレビ系バラエティ『ウッチャンナンチャンのウリナリ!!』内でドーバー海峡完全横断する企画に挑戦していたこともある内村。企画が終わってからは一度水泳を辞めていたというが、「体作りということで水泳はまた復活して」「（再開後）10年近くは行ってます」と話した。
すでに還暦を超えているが、自身がMCを務める日本テレビ系バラエティ『世界の果てまでイッテQ！』の企画では、50歳でバク転、61歳でバク宙に成功するなど、驚きの身体能力が紹介された。
内村は「自分はやっぱりその、しゃべりが得意とかじゃないから、動いてなんぼなんでね。動けなくなったら終わりかなと思ってるんで、なんか動けるようにしておきたいっていうのがどっかにあるんだと思います」と、自身のマインドについて明かしていた。
また、13年にわたり『LIFE！』で共演してきたお笑いコンビ・ココリコの田中直樹（55）もVTR出演し、“憧れの存在”だと言う内村に「何を食べ、何を飲み、何時に寝て、何時に起きたら内村さんみたいになりますか？」と質問。
これには「毎朝、渋〜いお茶と梅干しは必ず。必ずそれで目を覚まします」「あと、12時前に寝て、6時くらいに起きてますかね」と日々のルーティンを明かし、自ら「じいさんじゃねーか（笑）」とツッコミを入れ、笑っていた。