【UDON】「犬用があるなんて」さすがは香川！　戸惑いながらも食べる愛犬の姿に「ちゅるちゅるできるんや」「上手に食べたね」

香川土産の「犬用うどん」を初めて食べた愛犬が、最初は戸惑いながらも器用にちゅるちゅるとすすって完食――。日本スピッツのスノちゃん（9歳）がうどんに挑戦する姿を、飼い主のいのさん（@inoao）がXに投稿したところ、「ちゅるちゅるできるんや」「上手に食べたね」といった声が寄せられ、134万回を超えるインプレッションを記録しています。



【写真】ワンちゃんにもお土産を！うどん県には犬用うどんが存在する

今回初めて食べたという「犬用のうどん」。夫が香川出張へ行った際にお土産で買ってきたことがきっかけで、その存在を初めて知ったといいます。



「犬用のおせちや鍋料理などは見たことがあったのですが、『うどんまであるなんて！』と驚きました。超減塩と書かれているだけでなく、通常よりも噛み切りやすくできているそうです。その企業努力がありがたいのと、香川の『犬にもうどんを食べさせてあげよう』という“うどん愛”も、さすがだなと感じました」



麺類を食べるのは初めてだったスノちゃん。最初はうまく食べられなかったそうです。



「つゆに浸った状態では麺をくわえられなかったらしく、つゆばかりペロペロしながら、時折不思議そうに首をかしげていました」



その様子を見ていた、いのさんが見かねて麺をつまんで直接食べさせてあげると、次第に自分で食べられるようになったスノちゃん。長い麺を器用にすすりながら食べる姿が見られたといいます。



「始終怪訝な顔をしながら食べていましたが、つゆも完飲して、おうどんも全て食べ切っていました。長めの麺を器用につるつると食べていたのが、とても驚きました。もっとはぐはぐとしたり、噛み切って落としてしまったりすると思っていたので、すぐに気に入ったようで、次をねだっているようにすら見えました」



うどんが気に入った様子だったというスノちゃん。ドッグヌードルの見た目や香りは、人用のうどんと見分けがつかないほどで驚いたと、いのさんは話します。



「つゆは塩分がだいぶ薄いものの出汁の香りがしっかりあって、普通に美味しく感じました。麺は給食のソフト麺に似た食感で、餌皿に盛ると見た目はまさにうどんそのもの。よくできてるなと感心しました」



この日はいのさんもお土産のうどんを食べていたそうで、人も犬も“同じメニューを同じ時間に楽しむ”という貴重な体験になったといいます。



「同じ時間に同じものを食べるって、不思議だけどうれしい感覚でした」



投稿には「うどん県、流石すぎる」「香川県やべぇ…」と、犬用うどんの存在に驚く多くの反応が寄せられました。特に印象に残ったコメントについて、いのさんはこう話します。



「真っ先に友人がくれた『ちゅるちゅるしてる…！ちゅるちゅるできるんや〜』というコメントがまさに『それな！！』と思い印象に残っています。うどんをすする愛犬という珍しい姿を見られて、販売企業さんに感謝です！」