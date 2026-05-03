GWは、久しぶりの長いお休みとなる方も多いのでは。そこで今回は、GWをより充実させる「片づけ」に関する記事の中から、特に反響が大きかった3本をご紹介します。

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労力もさることながら切なさも。川上麻衣子の《実家じまい》「両親が元気なうちに踏み切ってよかった。お喋りしながら片づけた時間は、素晴らしい思い出」 高齢の両親とともに＜後編＞

いつか片づけなくてはと思いながら、10年以上物置と化していたという川上麻衣子さんの実家。とある“事件”をきっかけに、高齢の両親を説得し、重い腰を上げて整理することにしました。1ヵ月で大量のモノを仕分けし...

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「靴を一足揃えてみる」「ハンガーを1本分空ける」たったそれだけで…＜小さな片づけ＞で春の不安を乗り越える

着なくなった服を押しこんだクローゼット、本がぎっしり詰まった本棚、使わないお皿だらけの食器棚……。モノで溢れた家にうんざり、という読者も多いのでは。一方、これまでに7000人以上の受講生へアドバイスをして...

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片づけが苦手な人が無駄遣いをしてしまう、3つの理由とは？「家にある物が見えていない」「時間の浪費をお金で解決」そして…

お金に愛される人には、ある特徴があるといいます。それは、部屋が片づいていること。金運を引き寄せるために《片づけ習慣》を身につけて、いい1年のスタートを切りませんか

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