開催：2026.5.3

会場：ナショナルズ・パーク

結果：[ナショナルズ] 1 - 4 [ブリュワーズ]

MLBの試合が3日に行われ、ナショナルズ・パークでナショナルズとブリュワーズが対戦した。

ナショナルズの先発投手はフォスター・グリフィン、対するブリュワーズの先発投手はカイル・ハリソンで試合は開始した。

1回表、6番 ルイス・レンヒーフォ 2球目を打ってサードゴロ しかしサードがエラーでブリュワーズ得点 WSH 0-1 MIL、7番 ブランドン・ロックリッジ 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 WSH 0-3 MIL

4回裏、4番 Ｃ.Ｊ. エイブラムズ 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 WSH 1-3 MIL

8回表、9番 ジョーイ・オーティズ 3球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでブリュワーズ得点 WSH 1-4 MIL

試合は1対4でブリュワーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブリュワーズのカイル・ハリソンで、ここまで3勝1敗0S。負け投手はナショナルズのフォスター・グリフィンで、ここまで3勝1敗0S。ブリュワーズのウリベにセーブがつき、1勝1敗3Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-03 07:54:09 更新