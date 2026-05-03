中川運河の橋で代表作「流れない河」を持つ坂田健一さん＝2026年3月、名古屋市

名古屋市の市街地から名古屋港までを結ぶ「中川運河」の魅力を手焼き写真で表現するアマチュア写真家がいる。同市中川区の会社員坂田健一さん（48）は7、8年ほど前から自宅に暗室を設け、創作活動を続けてきた。現像時に印画紙を運河の水に浸すことで「水が持つ記憶も写す」という独自の表現手法が評判になり、地域の展覧会などで活動の幅を広げている。（共同通信＝小田原知生）

中川運河は昭和初期に開通した全長8キロを超える運河で、沿岸には今も、三角屋根が特徴的な倉庫群の風景が残る。近くに住む坂田さんは、約10年前に実家の押し入れで古いフィルムカメラを見つけたのをきっかけに、風景写真を撮り始めた。カラー写真を手焼きする店のワークショップで現像の技術を学び、変わりゆく景色をレンズに収め作品を残してきた。

代表作「流れない河」は、運河沿いの資材置き場の土管を撮ったネガフィルムの像を、印画紙に焼き付ける工程で、運河でくんだ水を容器に張り、印画紙を沈めた状態で露光。風景と運河の重なりを表現した作品だ。土管が水の中に沈んでいるかのような感覚を抱かせる。

中川運河には水源がなく、海との境界も水門で閉じられていて流れがない。現在は船もほとんど通らないことから「都会に取り残された大きな水たまりのような不思議な空間に、過去にいた人々の生活の記憶が滞留している」と感じるという。

この感覚を表現するために試行錯誤する中で、水で光を屈折させる手法にたどり着いた。デジタル技術で写真の編集が容易な時代にあえて手焼きし、運河の水を使うことに意味を見いだした。

「流れない河」は写真雑誌主催のコンテストで入賞。2023年、運河沿いのギャラリーで個展を開いた。今後は運河の歴史を深掘りして表現したいといい「作品を通じて中川運河の魅力を再発見してもらえたら」と意欲を燃やす。