女優の田中美奈子が1日、自身のインスタグラムを更新。都内で上演された82年デビューの元アイドルが出演する舞台を訪れたことを報告した。



【写真】懐かしすぎる4ショット 不変のアイドルスマイル

客席で撮影されたショットに写っているのは4人。田中は「渡辺めぐみさんと一緒にネオ☆スターズメンバーの白石まるみさん、新田純一さんの舞台を観に行って来ました」と報告。ネオ☆スターズは80年代アイドルが中心となったコーラスグループで、女優でタレントの渡辺は発起人でもある。メンバーには俳優・彦摩呂や歌手・麻倉未稀、西村知美、宇徳敬子らもいる。



新田と白石は都内で2日まで上演された舞台「愚か者たちへのレクイエム」で共演。「まるみさん、新田さんは夫婦役 不倫コメディで、歌あり笑いあり、楽しい舞台でした」と記し、「まるみさん♪ 新田さん♪ 大成功を祈っています」と続けた。また、観劇後に渡辺とベトナム料理「フォー＆バインミー」をシェアして食べたことも明かした。



渡辺も田中とのショットを投稿。「美奈子ちゃんと観劇してきました。 喜劇と言うことで、沢山笑わせて頂きました。」と楽しい時間を過ごしたことを伝えている。1964年生まれの渡辺は82年にデビュー。2006年に12歳年下のモデル・星野芳徳と結婚。15年にはミュージカル「クリスマス・キャロル」で亡くなった川島なお美さんの代役を務めた。



新田も4ショットのほか、西村知美との2ショットを公開。「80年代アイドルの西村知美ちゃんや彦摩呂くん、田中美奈子ちゃん、渡辺めぐみちゃんも観劇してくださいました お土産までいただき本当にありがとうございます！」と感謝を記している。



（よろず～ニュース編集部）