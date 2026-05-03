いわきのMF木吹翔太が磐田戦でゴールを決めた

いわきFCは5月2日、明治安田J2・J3リーグの第14節でジュビロ磐田と対戦し、1-1からPK戦の末（4-2）に3試合ぶりの白星を手にした。

この試合で19歳MFが同点弾を奪ったなかで、「ロマンかよ」「マジでヒーローだよ」などと注目を集めている。

敵地で磐田と対戦したいわきは、前半13分に失点して苦しい展開となった。それでも、後半27分いわきが左サイドから反撃。クロスのこぼれ球に詰めていたMF木吹翔太が右足を勢いよく振り抜いて、ゴール左側に同点弾を突き刺した。

身長203センチを誇る木吹は昨季、育成型期限付き移籍でサンフレッチェ広島からいわきに加入し、今季は主力として活躍。第11節AC長野パルセイロ戦でプロ初ゴールを決めていた。

木吹が決めた同点ゴールには、「また決めたのか」「本当彼には助けられてるな」「マジでヒーローだよ」「よく決めてくれました」「あなたのおかげだ」「ロマンかよ」「木吹が川島から決めた」などコメントが寄せられ、203センチの19歳に熱視線が注がれていた。（FOOTBALL ZONE編集部）