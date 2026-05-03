☆阪神―巨人（１４：００・甲子園）阪神＝才木、巨人＝井上

阪神の佐藤輝明は２日の巨人戦で４安打。４月３０日のヤクルト戦で３安打、５月１日の巨人戦で３安打、２日の巨人戦で４安打と自身初の３試合連続猛打賞をマークした。

３日の巨人戦でも３安打以上で４試合連続猛打賞となると、阪神では２０１３年のマートン（９月１８、１９、２１、２２日）に並ぶ最多（プロ野球最多は１９５４年西沢道夫＝中日、２００３年井口資仁＝ダイエーの５試合）となる。

３日に対戦する巨人の井上との通算成績は１７打数７安打１打点の打率・４１２。セで打率トップをひた走る佐藤は球団記録に並ぶことができるか。

（その他のカード）

☆ヤクルト―ＤｅＮＡ（１８：００・神宮）ヤクルト＝ウォルターズ、ＤｅＮＡ＝石田裕

☆広島―中日（１３：３０・マツダスタジアム）広島＝栗林、中日＝高橋宏

☆日本ハム―オリックス（１３：００・エスコンフィールド）日本ハム＝北山、オリックス＝九里

☆ロッテ―西武（１４：００・ＺＯＺＯマリン）ロッテ＝毛利、西武＝平良

☆ソフトバンク―楽天（１３：００・みずほペイペイドーム）ソフトバンク＝前田悠、楽天＝早川

※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順