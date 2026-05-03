◆ゼット旗争奪 第３５回春季北海道大会 苫小牧９―２札幌手稲（６回コールド、２日・苫小牧清水）

雨天のため２回戦４試合のうち、２試合が行われた。苫小牧ボーイズは９―２で札幌手稲ボーイズを下し、２試合連続のコールド勝ちで準決勝進出を決めた。同点の６回１死二、三塁で１番・長崎煌心（こうしん）遊撃手（３年）が中前に勝ち越しの２点適時打を放ち、勝利に導いた。旭川大雪ボーイズＢも２試合連続のコールド勝ちを収めた。

苫小牧の切り込み隊長・長崎の活躍が光った。同点で迎えた６回１死二、三塁の好機で打席が巡ってきた。「ここで打たないと。絶対打ってやろうと思っていました」。内角直球を振り抜くと打球は中前へ。勝ち越しの２点適時打となり、この回６連打で一挙７得点と打線の口火を切る大きな仕事を果たした。

２年生の時に比べ、体は格段に大きくなった。５４キロだった体重は６６キロ前後と約１２キロ増。米はもちろんのこと、餅や和菓子などを積極的に摂取し、多い日には１日５食の食生活を送った。 技術面も改善した。冬場からトレーナーの園田翔氏の指導を受けるようになった。打撃ではボールを捉えるポイントが前になり、体が開くくせがあったが、やや後ろにポイントを置く意識を教わった。「（バットの）芯で捉えられるようになったし、強い打球を打てるようになりました」と確かな手応えを感じている。 決勝進出を懸けた次戦は旭川大雪Ｂと対戦する。「どんな形でもいいから、塁に出てチームを盛り上げたい。今年こそは全国に行くとみんなで決めたので、一試合一試合必死でやっていきます」とリードオフマンは力をみなぎらせた。