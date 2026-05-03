第６５回春季全道高校野球大会（５月２５日開幕、札幌モエレ沼公園）小樽地区予選の組み合わせが決まった。３月のセンバツ甲子園に出場した北照は、１３日の初戦で小樽桜陽と対戦。夏のシード権獲得、そして２季連続道大会制覇を目指す。

昨秋の全道王者は、危機感を抱きながら春の大会を迎える。センバツ後の関西遠征では、強豪の智弁和歌山、天理などに大敗。道内私立校にも公式戦であればコールド負けの点差で敗れており、手代森煌斗主将（３年）は「甲子園に行ったことは事実ですが、一からやっている段階。小樽でも全道でも自分たちの力を発揮するだけ」と気を引き締めた。

センバツ枠で全道出場を決めているが、夏のシード権獲得に向けて地区予選は負けられない戦いとなる。甲子園から大幅にメンバーを入れ替え、新戦力の下級生も多くベンチ入りしており、上林弘樹監督（４６）は「１年生もいいので、２、３年生は刺激になっていると思う。センバツで悔しい負け方をして、チームを変えないといけない。春の支部予選も全道も非常に大事になってくる」。昨秋同様にどん底から這い上がり、１２年ぶりの頂点に向かって歩みを進めていく。