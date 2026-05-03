4日放送のTBS「今夜復活！！ 8時だョ！全員集合」（午後6時30分）で、ザ・ドリフターズ加藤茶（83）と高木ブー（93）へのスペシャルインタビューが実現した。

インタビュアーは勝俣州和（61）が務めた。約52年ぶりに地上波再登場となる加藤が最も印象に残っているというコントや、懐かしい映像を見た2人から、当時の苦労話が赤裸々に飛び出した。

85年放送のパイロット訓練所のコントでは、いかりや長介による特訓シーンに高木が「アレは当時嫌々やってたんだよね…」。加藤も「ああいうの、長さんは喜んでやるんだけど、俺たちはやりたくなかったの。なんだか恥ずかしくてさぁ」とこぼした。また当時を「毎週、何をやったら面白いのかを常に考え続けていた。1週間あるけど、土曜が来るのがとても早く感じた」と振り返った。

2時間半のスペシャルで、「8時だョ！全員集合」全803回から厳選したコントを放送する。現在放送中の同局ドラマから人気俳優も登場。「時すでにおスシ！？」から永作博美（55）と松山ケンイチ（41）、「田鎖ブラザーズ」から染谷将太（33）と岸谷五朗（61）、日曜劇場「GIFT」からは山口智子（61）と円井わん（28）がドリフの傑作コントを視聴する。