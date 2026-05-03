昼間のバスもじわりと進化

日本の高速バスは1969（昭和44）年の、国鉄による「東名ハイウェイバス」を最初とします。この時は、座席が2人掛け＋2人掛けの「4列シート」でした。

【進化】高速バスの「最新4列シート」を見る（写真）

1986（昭和61）年、阪急バスと西鉄バスが夜行高速バス「ムーンライト」号で1＋1＋1列配置の「３列シート」を導入。さらに1989（平成元）年、西鉄バスがフルリクライニング可能な「スリーピングシート」や各座席を仕切る「プライベートカーテン」を導入するなど、快適性が進化し続けてきました。

そして1995（平成7）年、弘南バスの「ノクターン」号で「スーパーシート」と称する1＋1列座席がついに実現。個室のようなカーテンや液晶テレビを装備した豪華さで話題となりました。2017（平成29）年には、座席に側扉が付いた関東バスの個室バス「ドリームスリーパー東京大阪」号が走り出し、プライベート性の頂点に。

3列シートも2025年、高知駅前観光がフルフラットシート「ソメイユ・プロフォン」を装備した高速バスの運行を開始し、快適性は向上し続けています。

では、原点となる4列シートはどうなのかというと、こちらも進化し続けています。今回は、座席鉄である筆者（安藤昌季：乗りものライター）が近年乗車して印象に残った4列シートバスを取り上げます。

まず昼行バスから。近年のバスはデザインも進化しています。例えば連携する鉄道車両と外観を合わせることも多く、小田急箱根高速バス（現・小田急ハイウェイバス）は小田急電鉄の特急ロマンスカー「GSE」とデザインを合わせた「GSEカラーバス」を2018年から運行。JR九州バスの高速バス「B＆Sみやざき」は、800系新幹線をイメージした車両を走らせており、パウダールーム付きトイレやWi-Fi、USBポートなども装備され、フローリングの床が美しいデザインです。

また、プライベート感の進化が見られる車両も出現しています。ジェイアール四国バスは座席間カーテンを導入しており、落ち着いた車内空間の実現に寄与しています。

夜行バスは、「プライベート感」と「快適性」の進化が見られます。

例えばウィラーエクスプレスの4列シートバス「プライム」。座席には顔部分を覆う「カノピー」があり、スマートフォンのホルダーも装備されているため、夜間消灯後もスマートフォンを使うことが可能です。隣席との間にパーテーションを展開できるため、他の乗客と身体が触れないというメリットがあります。付帯装備は毛布、USBポート／コンセント、物掛けフック、網ポケットです。

座席の設計も進歩しています。骨格を考慮して座席の硬さを変えていくという設計であり、レッグレスト＆フットレスト装備もあって、4列シートとしてはそれまでのバスとは比較にならない居住性となりました。

座席幅は44cmで、リクライニング角度130度。座席間隔は91cmです。

「寝過ごす人」も!? 新幹線グリーン車超えの4列シート

一方「座席間隔」を大幅に広げるというアプローチもあります。VIPライナーの「グランシア」です。座席幅46cm、リクライニング角度135度で、ウィラーの「プライム」のようなカノピーや仕切りはありませんが、座席間隔は118cm。新幹線グリーン車の116cmを上回ります。最前列は135cmもあり、新幹線グランクラスの130cm以上です。

着座感ですが、横幅が狭いことを除くと1＋1＋1列シートを大きく上回る快適さで、寝心地自体は1＋1列シートに迫るものでした。

定員も2＋2列ながら8列30人（2人分は乗務員用）で、一般的な4列シートバスは11列44人から12列48人であることを考えると圧倒的なゆとりといえます。

1＋1＋1列バスでも定員は27〜30人程度ですから、「グランシア」は定員で3列シートと同じとなるわけです。座席自体は一般的な3列シートより「グランシア」の方が快適ですから、隣席に座る人次第では、かなり快適といえます（隣席との仕切りカーテンは付いています）。実際「深く眠って、寝過ごす人もおられます」（VIPライナー）とのことでした。

なお、VIPライナーによると「女性のリピート客が多くご利用しています。当社は出発地・到着地にラウンジを設けているため、身だしなみを直しやすいということも、そうなる理由と考えております」とのことでした。

最も安価な4列シートバスも進化を続けるバス業界。これからも日進月歩で快適な座席が出て来るものと思います。