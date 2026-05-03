ゴディバ×はや川が100周年共演♡和洋新作スイーツが登場

老舗チョコレートブランド・ゴディバと、福井県の老舗和菓子店はや川が、ともに創業100周年を迎えた特別な年に夢のコラボレーション♡和と洋、それぞれの伝統と技術が重なり合い、新たな魅力をまとった「羽二重くるみ ホワイトショコラ＆抹茶」が誕生しました。さらに人気フレーバーの再登場もあり、スイーツ好きなら見逃せない注目のラインアップです。

100周年同士が叶えた特別コラボ

今回発売される「羽二重くるみ ホワイトショコラ＆抹茶」は、福井銘菓として親しまれてきた羽二重くるみに、ゴディバならではのショコラの魅力を重ねた新作スイーツです。

抹茶チョコレートガナッシュに、チョコレートでコーティングしたくるみを合わせ、やわらかな羽二重餅でサンド。

さらに外側をシュー生地で包み込むことで、和菓子と洋菓子の美味しさを一度に楽しめる仕上がりになっています。

ホワイトチョコレートのまろやかな甘さと、抹茶のほろ苦さが絶妙に調和し、大人のティータイムにもぴったりです。価格は410円です。

ジェイアール名古屋タカシマヤにぴよりん限定登場♡GW限定弁当＆パン特集

人気フレーバーも再登場

あわせて再発売されるのが「羽二重くるみ ショコラ＆フランボワーズ」。

ベルギー産カカオ72％のダークチョコレートガナッシュに、甘酸っぱいフランボワーズジャムを重ね、羽二重餅でサンドした一品です。

濃厚なショコラのコクとフルーティーな酸味が重なり、華やかな味わいを楽しめます。価格は410円です。

さらに、2種の味わいを楽しみたい方には「羽二重くるみ ショコラ アソートメント 4個入」も登場。価格は1,620円で、手土産やギフトにもおすすめです。

販売は2026年4月28日（火）よりゴディバ西武福井店で先行スタート。5月8日（金）から北陸エリアのゴディバショップ、5月15日（金）から全国一部店舗で順次発売されます。

※無くなり次第終了となります。

※取扱店舗は公式サイトをご確認ください。

和と洋が出会う贅沢なおいしさ

100年の歴史を持つゴディバとはや川だからこそ実現した、特別感あふれるコラボスイーツ。

伝統の羽二重餅と上質なショコラが織りなす新しいおいしさは、自分へのご褒美にも贈り物にもぴったりです♡期間限定販売なので、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてください。