包まないのが◎！「えびのねじり春巻き」のレシピ【子どもといっしょに楽しく料理】

連休は、わが子に「料理に対する興味」を持ってもらう大チャンス。

簡単なお手伝いをしてもらうだけでも、食への関心が高まるきっかけになります。



この記事で紹介する「えびのねじり春巻き」は、ぜひとも子どもといっしょに作ってほしいレシピ。

その名のとおり包まず、ねじって作るので、ぜひこの部分をお手伝いしてもらいましょ♪

「えびのねじり春巻き」のレシピ

材料（20本分）

〈えびだね〉

えび（殻つき）……18〜19尾（約450g）

ねぎのみじん切り……1/2本分

青じその葉……5枚

しょうが汁……小さじ1

片栗粉……大さじ2

酒……大さじ2

塩……小さじ1/4

こしょう……少々





下ごしらえ

春巻きの皮……10枚レモンのくし形切り……適宜サラダ油

・春巻きの皮は半分に切る。

作り方

（1）たねを作る

青じそは軸を切り、粗みじんに切る。えびは殻をむき、背わたがあれば取って幅1cmに切る。ボールに入れ、しょうがからこしょうまでを加えてもみ込む。ねぎ、青じそを加え、全体が均一になるまで混ぜる。

（2）皮でたねを巻く

皮1切れを横長に置く。（1）の1/20量を、皮の左右2cmくらいをあけて横長にのせる。左右と奥の縁に水をつけ、手前から巻く。

両端をねじり、ねじり目をぎゅっと押さえる。10本分巻いたら、揚げる工程にすすむ。

〈お手伝いポイント〉

ねじる作業は、ぜひお子さんといっしょに！

（3）こんがりと揚げる

フライパンにサラダ油を高さ2cmほど入れて中温※に熱する。（2）を巻き終わりを下にして入れる。ときどき返しながら、こんがりと色づくまで揚げて取り出し、油をきる。残りも同様にし、器に盛り、レモンを添えてでき上がり。

※170〜180℃。乾いた菜箸の先を油に入れると、すぐに細かい泡がシュワシュワッとまっすぐに出る程度。



ねじねじ、ひょろひょろ。長くて、カリカリ！

いつもと違う形の春巻きに、子どもの好奇心が止まりません。



中の具をゆで卵&チーズなど、子どもに人気の食材にかえてみるのもおすすめ。

ぜひぜひ、この休日にチャレンジしてみてくださいね。