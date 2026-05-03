包まないのが◎！「えびのねじり春巻き」のレシピ【子どもといっしょに楽しく料理】
連休は、わが子に「料理に対する興味」を持ってもらう大チャンス。
簡単なお手伝いをしてもらうだけでも、食への関心が高まるきっかけになります。
この記事で紹介する「えびのねじり春巻き」は、ぜひとも子どもといっしょに作ってほしいレシピ。
その名のとおり包まず、ねじって作るので、ぜひこの部分をお手伝いしてもらいましょ♪
「えびのねじり春巻き」のレシピ
材料（20本分）
〈えびだね〉
えび（殻つき）……18〜19尾（約450g）
ねぎのみじん切り……1/2本分
青じその葉……5枚
しょうが汁……小さじ1
片栗粉……大さじ2
酒……大さじ2
塩……小さじ1/4
こしょう……少々
レモンのくし形切り……適宜
サラダ油
下ごしらえ
・春巻きの皮は半分に切る。
作り方
（1）たねを作る
青じそは軸を切り、粗みじんに切る。えびは殻をむき、背わたがあれば取って幅1cmに切る。ボールに入れ、しょうがからこしょうまでを加えてもみ込む。ねぎ、青じそを加え、全体が均一になるまで混ぜる。
（2）皮でたねを巻く
皮1切れを横長に置く。（1）の1/20量を、皮の左右2cmくらいをあけて横長にのせる。左右と奥の縁に水をつけ、手前から巻く。
両端をねじり、ねじり目をぎゅっと押さえる。10本分巻いたら、揚げる工程にすすむ。
〈お手伝いポイント〉
ねじる作業は、ぜひお子さんといっしょに！
（3）こんがりと揚げる
フライパンにサラダ油を高さ2cmほど入れて中温※に熱する。（2）を巻き終わりを下にして入れる。ときどき返しながら、こんがりと色づくまで揚げて取り出し、油をきる。残りも同様にし、器に盛り、レモンを添えてでき上がり。
※170〜180℃。乾いた菜箸の先を油に入れると、すぐに細かい泡がシュワシュワッとまっすぐに出る程度。
ねじねじ、ひょろひょろ。長くて、カリカリ！
いつもと違う形の春巻きに、子どもの好奇心が止まりません。
中の具をゆで卵&チーズなど、子どもに人気の食材にかえてみるのもおすすめ。
ぜひぜひ、この休日にチャレンジしてみてくださいね。