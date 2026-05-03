開催：2026.5.3

会場：ローンデポ・パーク

結果：[マーリンズ] 4 - 0 [フィリーズ]

MLBの試合が3日に行われ、ローンデポ・パークでマーリンズとフィリーズが対戦した。

マーリンズの先発投手はマックス・マイヤー、対するフィリーズの先発投手はアンドリュー・ペインターで試合は開始した。

3回裏、6番 アグスティン・ラミレス カウント3-2から押し出しの四球でマーリンズ得点 MIA 1-0 PHI、7番 コナー・ナービ カウント3-1から押し出しの四球でマーリンズ得点 MIA 2-0 PHI

5回裏、4番 イグゼイビアー・エドワーズ 3球目を打って右中間スタンドへのホームランでマーリンズ得点 MIA 3-0 PHI

6回裏、3番 オット・ロペス 2球目を打ってショートへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 MIA 4-0 PHI

試合は4対0でマーリンズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はマーリンズのマックス・マイヤーで、ここまで2勝0敗0S。負け投手はフィリーズのアンドリュー・ペインターで、ここまで1勝3敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-03 07:36:09 更新