3試合連続の猛打賞

プロ野球・阪神の佐藤輝明内野手の“異次元成績”が11球団ファンを恐怖に陥れている。2日の巨人戦で、5打数4安打2打点の活躍で3試合連続の猛打賞。打率は遂に「.405」に浮上。「意味が分からない」「エグすぎる…」など、衝撃コメントが書き込まれた。

パワーもありアベレージもある。佐藤は初回、左翼線へ先制の二塁打を放つと、第3打席は中前打。第4打席では右中間を破る二塁打でチャンスメーク。8回の第5打席には打球速度187.2キロの特大弾を右翼席に放った。

試合前の打率.387から.405に急浮上。開幕から1か月経過し、100打席を超えて乗せた「4割」の大台にX上の阪神ファンから絶賛の声が相次いだ。一方、他11球団のファンからは「意味が分からない…決して高打率型の打者ではなかった筈だが…」「イチロー化してるやん」「エグすぎる…」「まじで三冠王あるんじゃねえの」と脱帽の声が寄せられていた。

佐藤は2日まで打率.405、8本塁打、27打点でリーグ3冠王。さらに安打数、二塁打数、塁打数、得点数、出塁率、長打率、OPS、得点圏打率でリーグトップに立っている。チームは佐藤の活躍もあり、7-5で勝利した。



（THE ANSWER編集部）