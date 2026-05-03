上下線で激しい渋滞

2026年ゴールデンウイークも高速道路で激しい渋滞が予測されています。5月2日は下り線がピークでしたが、3日は上り・下りともに混雑する日です。NEXCO各社や本四高速が予測している特に長い渋滞（おおむね20km以上）は次の通り。

【上下線どちらも注意】5月3日の主な渋滞予測を見る（画像）

●東北道

・下り久喜IC付近：6時〜13時に最大25km

・上り加須IC付近：16時〜23時に最大20km

●関越道

・下り高坂SA付近：5時〜14時に最大25km

・上り坂戸西スマートIC付近：15時〜23時に最大25km

●常磐道

・上り柏IC付近：15時〜23時に最大20km

●東京湾アクアライン

・下りアクアトンネル付近：6時〜16時に最大18km

●中央道

・下り相模湖IC付近：5時〜14時に最大40km

・上り小仏TN付近：14時〜翌1時に最大25km

●東名高速

・下り綾瀬スマートIC付近：6時〜14時に最大20km

●神戸淡路鳴門道

・下り室津PA付近：7時〜19時に最大30km

●名神高速

・下り旧山科BS付近：16時〜22時に最大20km

・上り大津IC付近：7時〜15時に最大25km

●西瀬戸道

・上り向東BS付近：12時〜24時に最大25km

通過に最も時間がかかると予想されているのは、東京湾アクアラインから首都高湾岸線（西行き）大井JCT付近まで延びる渋滞で、通過に最大185分かかるとされています。

これ以外に通過時間が長い渋滞では、中央道下り相模湖IC付近の渋滞が通過に最大120分、同上り小仏トンネル付近と名神高速下り旧山科BS付近、同上り大津IC付近の渋滞がそれぞれ最大100分かかるとの予測です。

この日は、下り線が混雑するいわゆる「帰省ラッシュ」と、上り線が混雑する「Uターンラッシュ」のはざまにあたり、双方の交通が入り混じり上下線で渋滞します。時間帯によっては比較的すいている場合もあるため、NEXCO各社はピーク時間帯を避けた利用を呼び掛けています。