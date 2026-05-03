2万人をみてきた組織開発コンサルタント・勅使川原真衣氏の著書『組織の違和感 結局、リーダーは何を変えればいいのか？』が刊行。坂井風太氏も「革新性がある」と絶賛した同書の内容をもとに、抜粋・再構成して特別公開する。

怒鳴ってしまう人の正体

組織開発の仕事をしていると、人が変わるのは難しいとつくづく思わされます。

ある職場では、営業部長の男性が部下を怒鳴ることが常態化していました。

「ふざけんなてめぇ！」

こんな言葉がオフィス中に響き渡っていたのです。

ひどい上司だと感じるでしょう。

でも、その方としては、決して部下を傷つけようと思ってやっているわけではありませんでした。

だからといって許されることではありませんが、反射的に出てしまう、変えがたい性質だったのです。

やきもきするより「割り切る」こと

実際に、本人はとても悩んでいて、怒らないようにするためにアンガーマネジメントの本を買い、真剣に変わろうとしていました。

でも、どうしても怒鳴ってしまうのです。どんなに社内でコンプライアンスや傾聴の大切さが説かれても、そして自分自身で嫌というほど自覚して頭では理解していても、変わらない。

このような場合、本人を変えようとしてもなかなかうまくいきません。

これは持って生まれた資質のひとつと割り切って、環境を調整するほうに考え方をシフトするべきです。

そこで、私からプレイヤーに戻ることを人事に提案しました。役職手当が外れても、営業インセンティブで手取りが変わらないことを確認したうえで、こう伝えたのです。

「今のままだと、部下のみなさんはもちろん、彼自身もつらいですよね。育成責任を負うことだけが仕事ではありません。マネージャーが合わなければ、プレイヤーとしてまた一花咲かせたっていいじゃないですか？」

会社側にも「この年齢になったらマネージャーになるものだ」「こういう配属は誰もがうれしいだろう」という決めつけがあったのだと思います。

環境を調整することで、誰もが苦しい状況を長引かせず、解決に向かうことができた事例のひとつです。

人を変えるのではなく、環境を変える。

そのほうが、自分や相手を変えるよりも、よっぽど効果があります。