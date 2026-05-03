ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¤³¤ì¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÀ¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤ì¤¿¡ÄÃÏÌ£¤Ç¶ìÄË¤Êºî¶È¤¬Ž¢²÷´¶Ž£¤ËÊÑ¤ï¤ëŽ¢Ç¾¤Î¥Ð¥°¤é¤»ÊýŽ£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢»ù¶Ì¸÷Íº¡ØÂçÃ«æÆÊ¿¤Î»×¹ÍË¡¡¡¡Ö¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ò¡Ö¤Ç¤¤ë¡×¤ËÊÑ¤¨¤ë¡Ù¡Ê¥¢¥¹¥³¥à¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Âç¤¤ÊÌ´¤òÉÁ¤¯¿Í¤Û¤ÉºÃÀÞ¤¹¤ë
Â¿¤¯¤Î¼«¸Ê·¼È¯½ñ¤Ë¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÁÔÂç¤ÊÌ´¤òÉÁ¤³¤¦¡ª¡×¤È¤«¡¢¡ÖÂç¤¤ÊÌÜÉ¸ÀßÄê¤ò¤·¤è¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¥ÎÏÅª¤Ê¸ÀÍÕ¡£³Î¤«¤Ë¡¢ÁÔÂç¤ÊÌ´¤äÂç¤¤ÊÌÜÉ¸ÀßÄê¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¹¬Ê¡´¶¤ò³Ð¤¨¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Ã£À®ÉÔ²ÄÇ½¤ÊÌ´¤ò¤¤¤¯¤éÉÁ¤¤¤Æ¤â¡¢ËÜµ¤¤Ç¤½¤³¤Ø¸þ¤«¤¦¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö1ÆüÃ±°Ì¤Ç´°Á´Ç³¾Æ¡ª¡×¤Î³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë¡Ö¾®¤µ¤Ê¹ÔÆ°¤Î´°¿ë¡×¤ä¡¢¡Ö¾®¤µ¤ÊÌÜÉ¸¤Î¼Â¸½¡×¤Ë²Ì´º¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¾®¤µ¤Ê½¬´·¤³¤½¤¬¡¢°ÎÂç¤ÊÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤ëÉ¬¿Ü¤ÎÍ×ÁÇ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤¬ÆÍÁ³¤¹¤´¤¤ºÍÇ½¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤è¤¦¤Êºø³Ð¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢»ö¼Â¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Èà¤Ï¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÆü¡¹¾®¤µ¤ÊÌÜÉ¸¤ò¥³¥Ä¥³¥Ä¤È¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢À¨¤¤ºÍÇ½¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¶áÆ»¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖËÍ¤Ïº£¤Ç¤âÌîµå¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢Îý½¬¤¹¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÆü¤ÎÎý½¬¤Ç¾®¤µ¤¤ÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¡½¡½Îã¤¨¤Ð¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç²¿¥Þ¥¤¥ë°Ê¾å½Ð¤¹¤È¤«¡½¡½¤½¤ì¤òËèÆü¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç»î¹ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Êwww.salesforce.com¡Ë
¢£¾®¤µ¤Ê½¬´·¤¬¶ì¼ê°Õ¼±¤ò¾Ã¤·µî¤ë
¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡¢¡ÖÆü¡¹¾®¤µ¤ÊÌÜÉ¸¤ò¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ï²áµî30Ç¯¤«¤±¤Æ¡¢250ºý°Ê¾å¤ÎÃø½ñ¤òÀ¤¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ¼«¤é¤Î¼ê¤Ç¥Ñ¥½¥³¥ó¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¸¶¹Æ¤¬·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿¡¼¤µ¤ó¤Ë¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¸ý½ÒÉ®µ¤Ï1ºý¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤è¤Û¤É¤Î¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢»ä¤Ï¸áÁ°5»þ¤Ëµ¯¾²¤·¤Æ¡¢·Ú¤¤Ä«¿©¤ò¤È¤Ã¤¿¸å¡¢¸áÁ°6»þ¤«¤é12»þ¤Þ¤Ç¤Î6»þ´Ö¤ò¼¹É®¤Ë½¼¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é¼¹É®¤À¤±¤ò¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ç¤Î»¨ÍÑ¤È¤¤¤Ã¤¿¼¹É®¤È´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤Â¾¤Îºî¶È¤â¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢»ä¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¸áÁ°Ãæ¤Î»þ´Ö¤òÌÜ°ìÇÕ³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤È¥Ë¥é¥á¥Ã¥³¤·¤Ê¤¬¤é¸¶¹Æ¤ò½ñ¤¯ºî¶È¤òÌÛ¡¹¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åµ·¿Åª¤ÊÍý·Ï¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ë»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¹¥¤¤Ç¤â¡¢ÆÀ°Õ¤Ç¤â¤Ê¤¤¼¹É®ºî¶È¡×¤ò¡¢¡Ö¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¶ìÄË¤Ë´¶¤¸¤ëºî¶È¡×¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¶¤ì¤â¤Ê¤¯¡Ö¾®¤µ¤Ê½¬´·¡×¤È¤¤¤¦¶¯ÎÏ¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£½¬´·²½¤Î¸°¤Ï¡ÖºÇ½é¤Î2½µ´Ö¡×
½¬´·²½¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âºÇ½é¤Î2¡Á3½µ´Ö¤Ï¡¢¤½¤Îºî¶È¤òµÙ¤ß¤Ê¤¯»ýÂ³¤µ¤»¤ë¤³¤È¡£
±Ñ¹ñ¥í¥ó¥É¥óÂç³Ø¤Î¿´Íý³Ø¼Ô¥Õ¥£¥ê¥Ã¥Ñ¡¦¥é¥ê¡¼Çî»Î¤Ï¡¢¥é¥ó¥Á¤Î¤È¤¤Ë²ÌÊª¤â°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤ë¤È¤«¡¢Ä«µ¯¤¤¿¤é1ÇÕ¤Î¿å¤ò°û¤à¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¿·¤·¤¤½¬´·¤òÄêÃå¤µ¤»¤ë¼Â¸³¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì95¡ó¤Î³ÎÎ¨¤Ç¤½¤Î¹ÔÆ°¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·½¬´·²½¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡¢18Æü¤«¤é254Æü¤È¤¤¤¦Éý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Áá¤¤¿Í¤Ï¡¢2½µ´Ö¤Ç½¬´·¤¬ÄêÃå¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥é¥ê¡¼Çî»Î¤¬Ä´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¡¢¿·¤·¤¤½¬´·¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢°ì´Ó¤·¤ÆµÙ¤ß¤Ê¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¿·¤·¤¤½¬´·¤òÄêÃå¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¹Ô¤¬´ÊÃ±¤Ç¤¢¤ë¹ÔÆ°¤Û¤É¡¢½¬´·²½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¤ä¤ëµ¤¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤Ê¡Ö¼Â¹Ô¤·¤ä¤¹¤µ¡×
¹ÔÆ°¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¸¦µæ¤ÎÀ¤³¦Åª¸¢°Ò¤Ç¤¢¤ëB¡¦J¡¦¥Õ¥©¥Ã¥°Çî»Î¤¬ºîÀ®¤·¤¿¹ÔÆ°¥â¥Ç¥ë¤ò¿ÞÉ½1¤Ë¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
²£¼´¤ÏÇ½ÎÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢½Ä¼´¤Ï¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¿Þ¤Î±¦Â¦¤Ë¹Ô¤±¤Ð¹Ô¤¯¤Û¤É¹ÔÆ°¤Ï¼Â¹Ô¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¿Þ¤Î¾å¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¹â¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¼Â¹Ô¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¹ÔÆ°¶ÊÀþ¤Î¾åÂ¦¤¬¹ÔÆ°²ÄÇ½¤ÊÎÎ°è¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ÔÆ°¶ÊÀþ¤Î²¼Â¦¤¬¹ÔÆ°¤¬º¤Æñ¤ÊÎÎ°è¤Ç¤¹¡£¿ÞÉ½1¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¹ÔÆ°¤Ï·«¤êÊÖ¤»¤Ð·«¤êÊÖ¤¹¤Û¤É½¬´·²½¤·¤Æ¡¢¡¢ª¢¢ª£¤Î¤è¤¦¤Ë±¦Â¦¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¼Â¹Ô¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÏÓÎ©¤ÆÉú¤»¤òÎã¤Ë¼è¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÊÉÏÓÎ©¤ÆÉú¤»2²ó¤«¤é»Ï¤á¤ë¤È¡¢½¬´·¤Ï´ÊÃ±¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤¯¤Î¤Ç¤¹¡Ê¿ÞÉ½2¡Ë¡£
°ìÊý¡¢ºÇ½é¤«¤éÏÓÎ©¤ÆÉú¤»20²ó¤«¤é»Ï¤á¤ë¤È¡¢¤³¤Î¹ÔÆ°¤Ï¼Â¹Ô¤·¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¤Ë½¬´·¤È¤·¤ÆÄêÃå¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£½¬´·²½¤³¤½Ì´¤ò³ð¤¨¤ëºÇ¶¯¤ÎÉð´ï
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤Î¹ÔÆ°¤¬¡Ö¹¥¤¤ÇÆÀ°Õ¡×¤Ê¤é¡¢¹ÔÆ°¶ÊÀþ¤¬²¼¤Î¤Û¤¦¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ä¤Þ¤ê¼Â¹Ô¤·¤Ë¤¯¤¤¹ÔÆ°¤Ç¤â¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤½¤ì¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤Ç¤â½¬´·¤ËÄêÃå¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡Ø¥Ð¥«¤ÎÊÉ¡Ù¤Îºî¼Ô¤Ç²òË¶³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤ëÍÜÏ·ÌÒ»Ê¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ê¤³¤È¡¢¤½¤ì¤·¤«¤ä¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤¦·è¤á¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤¦·è¤á¤Æ¤Á¤Ã¤È¤âº¹¤·»Ù¤¨¤Ê¤¤¡£¡ÊÃæÎ¬¡ËËÜÅö¤Ë¹¥¤¤Ê¤é¶ìÏ«¤ò¤¤¤È¤ï¤Ê¤¤¡£¶ìÏ«¤¬¶ìÏ«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¶ìÏ«¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢·ë¶É¤½¤ì¤Û¤É¡Ø¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤Î¤Ç¤¢¤ë¡×¡ÊÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¡Ë
ÂçÃ«Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ª¤½¤é¤¯¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ëºî¶È¤ä¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¥°¥é¥Ö¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¹þ¤àºî¶È¤Ï¡¢¤½¤Îºî¶È¤À¤±¤òÂª¤¨¤¿¤éÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤ºî¶È¤Î¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤ò¡Ö¹¥¤¡×¤Ç¡ÖÆÀ°Õ¤Ê¡×ºî¶È¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¶¤ì¤â¤Ê¤¯½¬´·²½¤Î»ý¤Ä¥Ñ¥ï¡¼¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£½¬´·²½¤³¤½¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÌ´¤ò¼Â¸½¤¹¤ëºÇ¶¯¤ÎÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
----------
»ù¶Ì ¸÷Íº¡Ê¤³¤À¤Þ¡¦¤ß¤Ä¤ª¡Ë
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿´Íý³Ø¼Ô
ÄÉ¼êÌç³Ø±¡Âç³Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼ÆÃÊÌ¸ÜÌä¡£µþÅÔÂç³Ø¹©³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç³Ø¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¹»¡ÊUCLA¡Ë¹©³Ø½¤»Î¡£¡ØµÕ¶¤òÆÍÇË¤¹¤ëµ»½Ñ¡Ù¡Ø¾åÃ£¤Îµ»½Ñ¡Ù¡Ø°ìÎ®¤ÎËÜ¼Á¡Ù¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£
----------
¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿´Íý³Ø¼Ô »ù¶Ì ¸÷Íº¡Ë