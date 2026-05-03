かわいがっていた犬に酒を飲ませ、貯水池に投げ込んだ…死を目前にした「人間爆弾」桜花の特攻隊員たちの記録

太平洋戦争末期、日本海軍は、1.2トンの爆弾に翼とロケットをつけ、それに操縦席をつけたような形の特攻兵器「桜花」を開発、実戦に投入した。「人間爆弾」とも呼ばれた桜花は、母機の一式陸上攻撃機に懸吊され、敵艦隊の手前で投下されたら滑空で、あるいはロケットを吹かして敵艦に突入する。のべ10回の出撃で、桜花は米駆逐艦1隻を撃沈、6隻に損傷を与えたが、その戦果はとても犠牲に見合うものではなかった。生き残った元桜花搭乗員は戦後も長く結束を保っていたが、今年（2026年）、ついにその最後の一人が亡くなった。

私は2023年6月、『カミカゼの幽霊 人間爆弾をつくった父』（小学館）という本を上梓している。大戦中、桜花を発案し、終戦直後に自決したとされながら、戦後は戸籍も名前も失ったまま半世紀近くを別人として生きた大田正一とその家族の数奇な運命を描いたノンフィクションだ。この作品のなかで大きな役割を占める桜花特攻隊員が、貴重な日記を残していた。「死」を目前にした隊員の目に映っていたものとは――。（第3回前編）

「シロ」と名付けられた子犬

佐伯正明（旧姓味口）は戦争中、「大空の記」と題するノート8冊（本来もう1冊あったが、最初のものは戦災で焼失）におよぶ手記を、終戦2年後の昭和22（1947）年には「神雷の回顧」と題した手記を書き残している。いずれも、当事者ならではの視点で書かれていて、資料的価値も高い。

前回は、桜花の練習機型K1の事故で重傷を負った佐伯が、九州の航空基地への出撃組から外されて神之池基地に居残りになり、日々の感想や不満を中心に述べた。今回は、神之池基地で飼われていた犬、猫のことである。

人間爆弾「桜花」の訓練基地である神之池基地に、「シロ」と名付けられた子犬がいた。明日をも知れぬ航空隊員が、基地で犬や猫を飼うのはよくあることだ。昭和13（1938）年から15（1940）年頃まで、中華民国空軍と戦っていた第十二航空隊には、敵国の指導者から名前をとった「蒋介石」と呼ばれる犬がいて、マスコットのようにかわいがられていたし、昭和18（1943）年頃、蘭印（現・インドネシア）で主に英・豪空軍と戦った第二〇二海軍航空隊には「ゼロ」と名付けられた犬が、昭和19（1944）年頃の筑波海軍航空隊にもなぜか「シロ」と名付けられたシェパードがいた。

搭乗員の愛嬌者

神之池基地の「シロ」は、桜花の母機である一式陸攻の分隊長が、昭和20年2月、中国地方の基地から連れてきた犬だったという。

はじめは陸攻隊に「入隊」したが、その分隊長が隊員たちに嫌われていたために、はじめは「分隊長」と名付けられ、隊員たちの八つ当たりの対象になった。それで陸攻隊を脱走し、桜花隊で飼われることになったのだ。

「大空の記」から引用――。

〈この子犬が、飛行時間四時間の記録をもっていることが判った。陸攻隊の分隊長が、陸攻をもってくるときに、そこの土地にいたこの「シロ」を機内に引き込み、犬の空輸をしてしまったのだ。

シロが空を飛ぶこと四時間、おそらく偵察席か、その辺で抱かれて大空を飛んだことだろう。やはり搭乗員に可愛がられる犬だけある。

この頃は寝台にも平気で上がったり下りたりして、用便だけはチャンと外でやってくるようになった。

シロはまた、丸々とツヤがよく太って、娑婆（注：一般社会）の犬にくらべたら極めて気力体力旺盛、おまけに搭乗員増加食の飴や居眠防止食などを食うもんだからゼイタクに育って、その代わり元気この上ない。毛布の上で一人あそびまわっているときは自分の尻尾に食いつこうとしてクルクル回っている。それがあきると、こんどは何かを咥えて持ち回る。この間も川口兵曹の飛行靴がなくて探していたら、部屋の隅っこにやりっぱなしであった。

シロは毎日毎晩、目の覚めているときはいつもトコトコトコトコと室中走り回っている。たまには舎外で散歩もする。搭乗員の愛嬌者である。〉

「シロの耐寒訓練」

絵心のある佐伯は、ときどきノートにシロのスケッチを描いた。そのなかに、「シロの耐寒訓練」と題する漫画がある。シロを防火用の貯水池に投げ込み、泳がせる様子を描いたものだ。昨今のようにペットを室内で飼って愛玩する時代ではないから、酒を飲ませたりプールに投げ込んだり、シロはかなり荒っぽい扱いも受けた。当時の海軍内でのスラングでいえば、「手荒くかわいがる」という感じだろうか。犬が好きな隊員ばかりではないから、ときにいじめられることもあっただろう。

〈シロ二題

〇ウイスキーをシロに飲ましたことがある。嫌がるのを無理に口を開けさして、瓶の口から注ぎ込んだ。以前、向島先任がブドー酒をのましたら真赤に目を充血させてトロリとなり、歩くのにふらふらして非常に面白かったそうだが、ウイスキーをつぎ込むのが十分でなかったせいか、少ししか飲んでいないらしく、炭坑節を躍らせて無理に酔わせようとしたけれどあまり効き目はなかった。

〇シロは水泳をよくやったのでうまくなった。なに水泳を自分でやったのじゃなくて、ドボーンと池の中に投げ込んだこと再々で、そのためである。

これ称して寒中水泳。なかなかよく泳いだ。しかし上がったあとはぶるぶる震えていた。切ないような顔をして。〉

現代の感覚にはなじまないけども、戦後もふくめて昭和の時代の犬の扱いはこんなものだったと思う。貯水池に放り込まれたシロを、自分が寒い思いをしてでも毛布にくるむ心優しい隊員もいた。犬を飼う目的が番犬だった時代でもあり、シロは、知らない人に吠えるように育てられた。隊員のなかにはシロを「自動警鳴器」と呼ぶ者もいた。

【後編を読む】＜可愛がっていた犬が、日本刀で斬り殺された…死を目前にした、人間爆弾「桜花」の特攻隊員が記した日記＞

【つづきを読む】可愛がっていた犬が、日本刀で斬り殺された…死を目前にした、人間爆弾「桜花」の特攻隊員が記した日記