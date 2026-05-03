吐き気が、腹の底から突き上げ…「カエルの分泌物を皮膚から取り入れる」究極の美容法を試したら本当に若返った

究極のデトックス「カンボ治療」

私はこれまで、断食や瞑想などを通じて、肉体的なデトックスと感情的なデトックス、両方を試してきた。そのなかで確信したことがある。それは、「デトックスはダントツに美容効果が高い」ということだ。美容医療以上にデトックスは若返る。というよりも、“キラキラする”のである。

そんなデトックス探求の延長で私がたどり着いたのが、カエルの分泌物を体内に取り入れ、精神と肉体の“毒”を一気に排出する「カンボ治療」だ。海外セレブの間では以前から知られており、日本でも道端ジェシカや菜々緒などが実践している。

仕組みはシンプルで、カエルの分泌物を皮膚から取り入れることで発汗や嘔吐といった反応を起こし、体内の水分バランスや血流を一時的に大きく変化させる。その結果、むくみが取れる、肌のトーンが明るくなる、といった変化が見られることがある。

身体的な変化に加えて、強烈な体験を通過することで精神的にリセットされたような感覚を得る人も少なくない。

つまりカンボは、身体の排出反応と心理的なカタルシスが同時に起きる、究極の“デトックス”なのである。ただし、その作用は非常に強く、国によっては規制の対象となっている。合法とされている国で体験する場合でも、十分な知識と経験を持つシャーマンを選ばないと、命を落とす危険があるのだ。

カンボを試すため、私は2026年1月中旬、南米・ペルーにわたり、アマゾンの奥地に向かった。実際に行ってみると、これが、想像の3倍きつかった。

儀式でマーライオン状態

まず、前日から断食。当日の昼ごろ、野外で儀式が開始されると、シャーマンがセージの葉に火をつけて煙を出し、私の全身をくまなく浄化した。

次に、「ラペ」と呼ばれる粉末状の嗅ぎタバコを鼻から入れる。これが絶妙に痛い。プールで鼻に水が入ったときの“あの痛み”を強化した感じである。

そして地面にぺたりと座らされると、右腕を極太のマッチのようなもので4ヵ所焼かれた。直径5ミリほどの根性焼きである。皮膚が焼けただれて肉が剥き出しになったところに、カエルの毒を置いていく。薬味の大根おろしのような見た目だ。

それが終わると、1リットルの水を一気飲み。飲み切ったところで、「できれば3〜4リットル飲んでください」と言われ、間髪入れずに次のボトルが差し出される。腹は限界に近いが、シャーマンは私の様子を気にすることなく、太鼓をズンドコ叩き、「カンボ〜カンボ〜」と歌い始める。

20秒後だった。

吐き気が、腹の底から突き上げてくる。目が回り、焦点が合わない。頭痛も同時にやってきて、40度の熱に浮かされているような感覚である。それでも「水を飲め」としつこく言われるので、イヤイヤ一口飲んだ。その瞬間ー。

胆汁を含んだ水が体の中から一気に吐き出された。マーライオン状態である。それを二度繰り返すと、体が痺れ出し、石のようにカチコチに固まり始めた。

カエルの姿で硬直した

すると今度は、全身に細かい振動が広がり、「ピピピピ」という電子音にも似た感覚が内側から響いてきた。私はカエルに全身をスキャンされていると直感した。

そして気がつくと、マットに横たわり、股をＭ字にパカンと開き、手の指も開いた姿勢で固まっていたのである。それは、カエルのシルエットそのものだった。

「……わたしは、カエル……」

もはや完全にカエルに敗北している状態だった。

痺れと硬直は続き、30分経った頃にようやく和らいできた。終わった時には全身汗でビショビショであった。

「終了したのでゆっくり休んでください」

シャーマンにそう言われ、ふらつきながら部屋に戻る。鏡を見ると、顔は毒の影響でパンパンにむくんでいた。

しかし、である。しっかり眠った翌朝、恐る恐る鏡をのぞくと、そこには久しく見たことのない肌があった。内側から発光しているようなツヤとハリ、澄んだ白目、引き締まった顎のライン、滑らかな髪の毛……。30代前半に戻ったような質感である。

私は手鏡を、下に、横に、上にと、ぐるんぐるん回して確認した。360度どこから見ても、若返っている。おまけに脳もクリアで体も軽い！

私は改めて確信した。本気でやるデトックスは、やはり“最強”なのだ。

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角由紀子（すみ・ゆきこ）／'82年生まれのオカルト系編集者。上智大中退。不思議系ウェブサイト『ＴＯＣＡＮＡ』元編集長。YouTubeチャンネル『角由紀子のヤバイ帝国』は登録者数約40万人。著書『引き寄せの法則を全部やったら、効きすぎて人生バグりかけた話』（扶桑社）が大ヒット中

「週刊現代」2026年5月11日号より

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