【略語クイズ】「セ・リーグ」はなんの略？スポーツに詳しい人なら正解できる！

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！

「セ・リーグ」はなんの略？ 「セ・リーグ」はなんの略か知っていますか？ ヒントは、野球のリーグに関する略称です！ あなたは正解がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は、「セントラル・リーグ」を略した言葉でした！ セ・リーグとは、日本プロ野球（NPB）を構成する2つのリーグのうちの1つで、読売ジャイアンツなどを含めた計6球団が所属しています。 ちなみに、もう一方のパ・リーグ（パシフィック・リーグ）との大きな違いとして挙げられるのは、「DH（指名打者）制」を採用しているかどうかです。 パ・リーグでは、投手の代わりに打撃専門の選手が出場できますが、対してセ・リーグでは、DH制を採用していないため、投手も打席に立つ必要があるのだそうですよ。 あなたはわかりましたか？ 身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。 《参考文献》 ・『スポジョバ』

ライター Ray WEB編集部