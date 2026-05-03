【略語クイズ】「セ・リーグ」はなんの略？スポーツに詳しい人なら正解できる！
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！
「セ・リーグ」はなんの略？
「セ・リーグ」はなんの略か知っていますか？
ヒントは、野球のリーグに関する略称です！
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「セントラル・リーグ」を略した言葉でした！
セ・リーグとは、日本プロ野球（NPB）を構成する2つのリーグのうちの1つで、読売ジャイアンツなどを含めた計6球団が所属しています。
ちなみに、もう一方のパ・リーグ（パシフィック・リーグ）との大きな違いとして挙げられるのは、「DH（指名打者）制」を採用しているかどうかです。
パ・リーグでは、投手の代わりに打撃専門の選手が出場できますが、対してセ・リーグでは、DH制を採用していないため、投手も打席に立つ必要があるのだそうですよ。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
《参考文献》
・『スポジョバ』
ライター Ray WEB編集部