タレント・熊切あさ美が公開した美背中が話題を呼んでいる。

熊切は３日までに自身のインスタグラムで、デコルテや背中があらわになったトレーニングウェア姿でトレーニングに励む様子を公開。「背中って鍛えると若くみえるんだって だから背中を動かすってすごく大切 やってみてね」と呼びかけた。

続けて、「６月１９日初めてのフォトエッセイ発売 ６月２０日は本発売イベント もうすぐ化粧品発売 化粧品にかんしてはわたしアトピーやクインケ浮腫で散々お肌で悩んできて そんな人でも使える そしてとにかくこだわった物がやっと出来たから発売出来ることに」と今後の予定について告知し、「長かったー 早くみんなに使ってもらいたいな」とつづった。

この投稿には「超カッコイイ」「継続は力成り！とっても素敵です！！」「凛々しい後ろ姿です」「スタイルバツグン」「若々しい」「女性らしさもちゃんとあるマッチョなライン 憧れますっ」「スタイル最高」「めちゃ綺麗」「ジムにこんな綺麗な人がいたら、間違いなく会員になる」などの声が寄せられている。