【豊臣兄弟！ 第17話】小一郎＆藤吉郎、信長の妹・市を救い出そうとする
【モデルプレス＝2026/05/03】仲野太賀主演のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（総合テレビ、毎週日曜午後8時〜／BSプレミアム・BS4K、毎週日曜午後6時〜）の第17話が5月3日に放送される。
【写真】「豊臣兄弟！」次回予告に一瞬映った人気女優「オーラすごい」
大河ドラマ第65作目となる本作は、戦国時代のど真ん中、強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡、夢と希望の下剋上サクセスストーリーを描く。主人公は天下人の弟・豊臣秀長。歴史にif（もしも）はないものの「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント。主人公・小一郎（のちの秀長）を仲野、その兄で藤吉郎（のちの天下人・豊臣秀吉）を池松壮亮が演じる。
武田信玄（高嶋政伸※「高」は正式には「はしごだか」）が対織田の兵を挙げて遠江へ侵攻、三方ヶ原で迎え撃った家康（松下洸平）は大敗する。義昭（尾上右近）も京で挙兵し、信長（小栗旬）は絶体絶命と思われたが、なぜか急に武田軍が撤退。義昭は後ろ盾をなくす。危機を脱した信長は浅井・朝倉攻めを再開し、進退極まった長政（中島歩）は小谷城に籠城。小一郎と藤吉郎は、何とか市（宮崎あおい※「崎」は正式には「たつさき」）らを救い出そうとする。
（modelpress編集部）
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◆仲野太賀主演大河ドラマ「豊臣兄弟！」
大河ドラマ第65作目となる本作は、戦国時代のど真ん中、強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡、夢と希望の下剋上サクセスストーリーを描く。主人公は天下人の弟・豊臣秀長。歴史にif（もしも）はないものの「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント。主人公・小一郎（のちの秀長）を仲野、その兄で藤吉郎（のちの天下人・豊臣秀吉）を池松壮亮が演じる。
◆「豊臣兄弟！」第17話あらすじ
武田信玄（高嶋政伸※「高」は正式には「はしごだか」）が対織田の兵を挙げて遠江へ侵攻、三方ヶ原で迎え撃った家康（松下洸平）は大敗する。義昭（尾上右近）も京で挙兵し、信長（小栗旬）は絶体絶命と思われたが、なぜか急に武田軍が撤退。義昭は後ろ盾をなくす。危機を脱した信長は浅井・朝倉攻めを再開し、進退極まった長政（中島歩）は小谷城に籠城。小一郎と藤吉郎は、何とか市（宮崎あおい※「崎」は正式には「たつさき」）らを救い出そうとする。
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