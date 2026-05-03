皆さんの身近な驚きや疑問、不満や怒りをFBSが取材する「ケンミン特捜班」です。今回、福岡県みやま市の男性からいただいた情報はこちらです。

『格闘技“PFC”の大会が日本で初めて、みやま市で開催されます』



アメリカ発祥という「PFC」とは、どんな格闘技なのか。ケンミン特捜班が「体当たり」取材してきました。

ケンミン特捜班が向かったのは、福岡県みやま市です。



会場には本格的なリングがありました。日本で初めての大会が開かれる「PFC」とは、いったいどんな格闘技なのでしょうか。





真剣なまなざしの選手が手にしているのは、グローブではなく、謎の袋のような武器です。「PFC」の正式名称は「Pillow Fight Championship」です。専用の枕でバシバシたたき合う、アメリカで2020年に誕生した格闘技で、南米やアフリカ、ヨーロッパなどに広がっています。コンセプトは「ケガや流血がなく誰でも楽しめる格闘技」。体重別の階級もなく、誰とでも戦えるのも特徴です。SNSの動画を見て「PFC」にひかれた主催者の桂爽淳さん。日本にこの競技を広めようと、地元のみやま市での初開催を決めたといいます。■イベントを主催・桂爽淳さんQ.最初、PFCを見た時はどう思いましたか？「これは何だろうというのが正直な印象です。真剣に格闘技の入り口として楽しめるようなスポーツかなと思います。」

■リングアナウンサー

「レッドコーナー、古賀史佳～。」



この大会に、地元から出場した古賀史佳選手（45）です。



古賀選手は、自身が経営するジムでおよそ3か月前から練習を始めました。



■古賀史佳選手

「これが、実際にPFCで使うピローです。」



■山木康聖記者

「少し重たいですが、軟らかいです。硬さは枕ぐらいの硬さ。このように軟らかさがあります。」



もともとやっていたキックボクシングとは異なる魅力に気づき、「PFC」にのめり込んだといいます。



■古賀選手

「体を使えていないと枕に振り回されるので、どう使いこなすか。自分の体の一部にどうやってするかを考えていますね。あと、痛くない。楽しいが先になっちゃうから、ずっとやってられる。」

Q.本当に痛くないですか？

「痛くないです。試してみます？」

■山木記者

「いくらでも、やってもらって大丈夫です。お願いします。いったあ！でも、痛みは残らないです。瞬間は痛いですが、今は全然痛くないです。残っていない。やり返してやろうって思います。」

「PFC」では、相手の頭をたたくと1点です。一方、ジャンプなどアクロバティックな動きからたたくと3点になります。



1分半のラウンドを3ラウンド行い、合計の点数で競います。



高得点を狙うため、新たな技の開発に取り組む古賀選手。



■古賀選手

「やってみたいと思って練習した技を、どうしても出したい。」

試合当日。



■実況・澤田泰佑アナウンサー

「日本初の試合が今、スタートです。開始早々、お互いに行く！まだ行きます！お互い譲りません。」



対戦相手の梅野美香選手も、2年以上の格闘技経験があります。



お互い譲らずたたき合う中、古賀選手が練習した技を仕掛けます。



■澤田アナ

「リングの端からジャンプしてスイング！ただ、ここは相手に避けられヒットしません。」



相手をつかんだり、押したりするのは「PFC」では反則です。許されているのは、とにかく枕でたたくことです。



■澤田アナ

「回転してからのバックハンド出た！ジャンプしてからのスイング！」

果敢にたたき続け、ポイントを重ねた古賀選手が、初参戦で初白星を飾りました。



■古賀選手

「ジャンプは練習してきたのですが、パワーが予想以上に要る。（PFCは）誰とでもやり合えるので、楽しめるのが魅力かなと。いっぱい新技を作りたいと思っています。」



観客も、初めて見る格闘技に心ひかれたようです。



■観客

「ストレス発散になると思います。私もしてみたいと思いました。怖さがなかったので、子どもも一緒に楽しめるかなと思いました。」

「ずっとバシバシたたいてたところが、かっこよかった。」

「ぜんぶ、かっこよかった。」



選手も、観客も、誰もが楽しめる格闘技、PFC。



主催者は今後、福岡市内での大会や、日本王者を決める全国規模の大会の開催を目指しています。



PFC専用の枕を使っていますので、家の枕では人をたたかないようにしてください。



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年4月9日午後5時すぎ放送