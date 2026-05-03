【日本初】枕でたたき合う！ 新格闘技「PFC」とは 記者が体当たり取材【ケンミン特捜班】
皆さんの身近な驚きや疑問、不満や怒りをFBSが取材する「ケンミン特捜班」です。今回、福岡県みやま市の男性からいただいた情報はこちらです。
『格闘技“PFC”の大会が日本で初めて、みやま市で開催されます』
アメリカ発祥という「PFC」とは、どんな格闘技なのか。ケンミン特捜班が「体当たり」取材してきました。
ケンミン特捜班が向かったのは、福岡県みやま市です。
会場には本格的なリングがありました。日本で初めての大会が開かれる「PFC」とは、いったいどんな格闘技なのでしょうか。
「PFC」の正式名称は「Pillow Fight Championship」です。
専用の枕でバシバシたたき合う、アメリカで2020年に誕生した格闘技で、南米やアフリカ、ヨーロッパなどに広がっています。
コンセプトは「ケガや流血がなく誰でも楽しめる格闘技」。体重別の階級もなく、誰とでも戦えるのも特徴です。
SNSの動画を見て「PFC」にひかれた主催者の桂爽淳さん。日本にこの競技を広めようと、地元のみやま市での初開催を決めたといいます。
■イベントを主催・桂爽淳さん
Q.最初、PFCを見た時はどう思いましたか？
「これは何だろうというのが正直な印象です。真剣に格闘技の入り口として楽しめるようなスポーツかなと思います。」
■リングアナウンサー
「レッドコーナー、古賀史佳～。」
この大会に、地元から出場した古賀史佳選手（45）です。
古賀選手は、自身が経営するジムでおよそ3か月前から練習を始めました。
■古賀史佳選手
「これが、実際にPFCで使うピローです。」
■山木康聖記者
「少し重たいですが、軟らかいです。硬さは枕ぐらいの硬さ。このように軟らかさがあります。」
もともとやっていたキックボクシングとは異なる魅力に気づき、「PFC」にのめり込んだといいます。
■古賀選手
「体を使えていないと枕に振り回されるので、どう使いこなすか。自分の体の一部にどうやってするかを考えていますね。あと、痛くない。楽しいが先になっちゃうから、ずっとやってられる。」
Q.本当に痛くないですか？
「痛くないです。試してみます？」
■山木記者
「いくらでも、やってもらって大丈夫です。お願いします。いったあ！でも、痛みは残らないです。瞬間は痛いですが、今は全然痛くないです。残っていない。やり返してやろうって思います。」
「PFC」では、相手の頭をたたくと1点です。一方、ジャンプなどアクロバティックな動きからたたくと3点になります。
1分半のラウンドを3ラウンド行い、合計の点数で競います。
高得点を狙うため、新たな技の開発に取り組む古賀選手。
■古賀選手
「やってみたいと思って練習した技を、どうしても出したい。」
試合当日。
■実況・澤田泰佑アナウンサー
「日本初の試合が今、スタートです。開始早々、お互いに行く！まだ行きます！お互い譲りません。」
対戦相手の梅野美香選手も、2年以上の格闘技経験があります。
お互い譲らずたたき合う中、古賀選手が練習した技を仕掛けます。
■澤田アナ
「リングの端からジャンプしてスイング！ただ、ここは相手に避けられヒットしません。」
相手をつかんだり、押したりするのは「PFC」では反則です。許されているのは、とにかく枕でたたくことです。
■澤田アナ
「回転してからのバックハンド出た！ジャンプしてからのスイング！」
果敢にたたき続け、ポイントを重ねた古賀選手が、初参戦で初白星を飾りました。
■古賀選手
「ジャンプは練習してきたのですが、パワーが予想以上に要る。（PFCは）誰とでもやり合えるので、楽しめるのが魅力かなと。いっぱい新技を作りたいと思っています。」
観客も、初めて見る格闘技に心ひかれたようです。
■観客
「ストレス発散になると思います。私もしてみたいと思いました。怖さがなかったので、子どもも一緒に楽しめるかなと思いました。」
「ずっとバシバシたたいてたところが、かっこよかった。」
「ぜんぶ、かっこよかった。」
選手も、観客も、誰もが楽しめる格闘技、PFC。
主催者は今後、福岡市内での大会や、日本王者を決める全国規模の大会の開催を目指しています。
PFC専用の枕を使っていますので、家の枕では人をたたかないようにしてください。
※FBS福岡放送めんたいワイド2026年4月9日午後5時すぎ放送