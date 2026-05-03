◆第１７３回天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）

５月２日の京都３Ｒで落馬負傷した古川吉洋騎手＝栗東・フリー＝は５月３日も乗り替わることになった。天皇賞・春のタガノデュード（牡５歳、栗東・宮徹厩舎、父ヤマカツエース）はダミアン・レーン騎手＝豪州＝が騎乗する。ＪＲＡが発表した。

ヘデントールに騎乗した昨年に続く連覇を狙うレーン騎手は、スティンガーグラス（牡５歳、栗東・友道康夫厩舎、父キズナ）に騎乗予定だったが直前で回避。騎乗馬が不在の状況だった。

天皇賞・春以外も乗り替わりで、変更は以下の通り。

２Ｒ 〈６〉 ジャストグレース 国分 優作（57.0kg）

３Ｒ 〈１３〉 トリビア 戸崎 圭太（55.0kg）

５Ｒ 〈４〉 ロスニーニョス 国分 優作（57.0kg）

６Ｒ 〈８〉 ブロンテス 太宰 啓介（57.0kg）

８Ｒ 〈１０〉 ミロワール 酒井 学（56.0kg）

９Ｒ 〈５〉 テーオーライマン Ｄレーン（58.0kg）

１２Ｒ 〈１〉 ゴールデンオスカー 松若 風馬（55.0kg）