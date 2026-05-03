清原和博氏＆佐々木主浩氏＆西山秀二氏“同級生レジェンド”が集結 “宅飲み”3ショットを西山氏が公開「豪華なトリオ」「この3人が全日本の指揮を取ったら強い」
元プロ野球選手の西山秀二氏（58）が2日までに、自身のインスタグラムを更新。同じく元プロ野球選手の清原和博氏（58）、佐々木主浩氏（58）との3ショットを公開し、豪華な顔ぶれに反響が集まっている。
【写真】「この3人が全日本の指揮を取ったら強い」リラックスした様子での3ショットが公開された清原＆佐々木＆西山3氏
投稿では「久しぶりに同級生のふたりと一杯やりました」と報告。「若い頃はよく一緒に飲んでたけど最近ではめっきりご無沙汰でした」と振り返りつつ、「相変わらずふたり共デカかったです」とユーモアを交えてつづった。
公開された写真には、ソファに並んで座り笑顔を見せる3人の姿が収められており、肩を寄せ合いリラックスした雰囲気で、久しぶりの再会を楽しんだ様子がうかがえる。さらに西山氏は「キヨが元気になってて良かったです」ともコメントし、清原氏の近況にも触れた。
この投稿にファンからは「豪華なトリオ」「清原さんが見られて嬉しいです」「この3人が全日本の指揮を取ったら強いだろうね」「同級生の飲み会って良いですよね〜」「皆さんの笑顔が見れてファン冥利に尽きます」「キャ〜 清原君に大魔神 だ〜い好き」「42会復活させましょう」「キヨさん良い笑顔してますね！」といった声が寄せられている。
【写真】「この3人が全日本の指揮を取ったら強い」リラックスした様子での3ショットが公開された清原＆佐々木＆西山3氏
投稿では「久しぶりに同級生のふたりと一杯やりました」と報告。「若い頃はよく一緒に飲んでたけど最近ではめっきりご無沙汰でした」と振り返りつつ、「相変わらずふたり共デカかったです」とユーモアを交えてつづった。
この投稿にファンからは「豪華なトリオ」「清原さんが見られて嬉しいです」「この3人が全日本の指揮を取ったら強いだろうね」「同級生の飲み会って良いですよね〜」「皆さんの笑顔が見れてファン冥利に尽きます」「キャ〜 清原君に大魔神 だ〜い好き」「42会復活させましょう」「キヨさん良い笑顔してますね！」といった声が寄せられている。