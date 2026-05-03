「阪神７−５巨人」（２日、甲子園球場）

九回を締めた阪神のラファエル・ドリス投手が３８歳のＮＰＢ史上最年長記録で通算１００セーブを達成した。

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メジャー経験があるとはいえ、３０代後半で独立リーグを経ての助っ人を獲得。疑問の声も聞こえてきた。ところが、ドリスは結果で不安の声を消した。移籍後、坂本が言っていた。「ドリスは高さを間違えない」と。

フォークがベースよりも手前でバウンドする場面をよく見るが、あれはマイナス要素と捉えていない。「日本の野球をよく知っている。だから低め、低めに集まるんだと思う」。この日も通算２４５３安打の坂本を低めの変化球で空振り三振。ＮＰＢで戦う術（すべ）を知っている。

藤川監督は試合後にブルペンへ与える影響を「あると思います」と言い切った。昨季のある日、クラブハウスでドリスが木下に助言をしていたと聞いた。同じ直球と落ちる球を主体に組み立てる後輩へ、自身の経験を惜しみなく伝えていたというのだ。

３８歳で球団外国人史上初の１００セーブ達成。数字以上にチームへもたらした影響力は大きいのだろう。ベテラン助っ人の獲得は球団の英断だったと言える。（デイリースポーツ阪神担当・今西大翔）