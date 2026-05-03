熱と香りの祭典、ショーアウフグースの大会が4月、国内各地で行われました。

その一つ、九州予選に長崎から初めて挑み、団体で九州チャンピオンとなったチームがいます。

チームの2人に密着し、アウフグースの魅力に迫ります。

【NIB news every. 2026年4月24日放送より】

サウナ室内で繰り広げられるエンターテインメント『アウフグース』。

「キューゲル」と呼ばれる氷の塊にアロマをしみこませ、熱したサウナストーンの上に乗せた後、タオルを使って蒸気や風を音楽と香りと共に届けます。

ドイツ発祥のプログラムで、日本でも人気が高まり、専用のシアターを導入する施設が増えています。

（観客）

「お客さんと演者さんと一緒に盛り上がれるのがアウフグースの魅力。心も熱くなる、温かくなる」

「心地よい風とか、温度とかを管理してくれて、その気持ちや熱意を受け取って感動をもらえるのがアウフグース」

長崎スタジアムシティにある「ONSEN&SAUNA YUKULU」。

おととし10月のオープン当初からのメンバー筒井 楽斗さん(23)。

そして1年前に仲間入りした副枝 浩夢さん(27)。

2人は、YUKULUで働きながら、週に3回アウフグースのイベントで風や熱を送っています。

（筒井 楽斗さん）

「ラベンダーの香りを使います」

『エンジェル筒井』の名前で活動する筒井さん。

アロマオイルやハーブの香りによる非日常の空間づくりを得意とし、華麗なタオルさばきで観客を沸かせます。

一方…。

（副枝 浩夢さん）

「アウフグースを始めます。この時間を担当する楽しいという一文字を書いて“楽”(がく)と言います」

『楽』として活動する副枝さんは、音楽に合わせて届けるパワフルな風が魅力。

サウナ愛好家の間で “西の聖地” と呼ばれる熊本市の施設『湯らっくす』でも技を磨いた実力派です。

そんな2人が目指すことにしたのは、『アウフグース・チャンピオンシップ・ジャパン＝ACJ』の大会です。

持ち時間は15分間。ショー仕立てで演目を披露し、タオルのあおぎのテクニック、アロマの香り方、熱の上げ方といった【技術点】。

ショーの構成やストーリー展開、観客の心をつかんだかなど【芸術点】の合計得点で競います。

全国6か所で地方予選が行われ、上位の成績を収めた個人やチームが日本選手権に進出、さらに世界大会に出場するチャンスもあります。

去年の秋、出場を誘ったのは副枝さん。

（副枝 浩夢さん）

「この施設で筒井さんと出会って、せっかくなら2人で出たいという気持ちが自分の中にあったので、筒井さんを誘って “2人でやろう” と」

副枝さんの加入で刺激を受けていた筒井さんも…。

（筒井 楽斗さん）

「やるんだったら勝ちたいよねというところで、誘ってくれたなら真剣にやろうということでやり始めた。自分より経験もあっていろんなことを教えてもらったりしながら、よりアウフグースを好きになった。やる気を引き立たせてくれる存在」

（副枝 浩夢さん）

「いろんな目線で新しく一緒に発見できるのが、すごく新鮮な風を入れてくれるとってもすばらしい相方」

九州予選を約3週間後に控えたこの日。

2人の姿は会場となる『湯らっくす』にありました。

サウナ室は普段活動しているYUKULUの何倍もの広さ。

香りの広がり方や熱の上がり方などを、一つ一つ確認していきます。

副枝さんにとっては、アウフグースの基礎を学んだ原点となる場所。

それだけに特別な思いが…。

（副枝 浩夢さん）

「元々ここであおいでいたということもあって、いろんな方が手助けしてくれたりというのはとてもうれしい。その分、恩返しできるように。自分たちがよりいい演目、そして九州に出て日本選手権に出られるのが一番の恩返し」

2時間に及んだ練習の後は、観客を入れて演技を披露。

懸命な姿に自然と手拍子が沸き起こります。

（副枝 浩夢さん）

「ここに来て実際に振ってみて、お客様が自分たちの味方というか、自分たちのアウフグースを見たいと思ってやってきてくれている仲間だという気持ちが得られたので、本番は今よりも緊張せずやっていけるんじゃないか」

（筒井 楽斗さん）

「(本番まで)アウフグースを中心として死ぬ気でやっていこうと思います。九州1位で必ず横浜のスカイスパで開催の日本選手権に行く」

2人は半年近くかけて演目の準備をしてきました。

そろって練習できるのは、勤務を終えた深夜になってから。

イスをサウナストーブに見立て、本番を見据えて動きやセリフを確認します。

団体ならではの見せ場となるのがメンバー同士がタオルを振る動きをぴったりと合わせる『シンクロ』。

審査の対象にもなります。

2人の演技のタイミングがなかなか合わず…。

何度も、何度も繰り返し、呼吸を合わせていきます。

個人部門に11人、団体部門に4組が出場した今年の九州予選。

2人が目指すのはもちろん団体優勝です。

大会当日の午後、サポートメンバーとともに会場入り。

本番に向けて最終準備を進めます。

（副枝 浩夢さん）

「今までやってきた分を信じて、最後は自分たちらしく役になりきりながら、皆さんに楽しく気持ちいい空間を作れるように頑張る」

（筒井 楽斗さん）

「悔いが残らないよう楽しんでやりたい」

Q「(優勝の)自信ある？」

「もちろん」

迎えた本番。

選んだテーマは、【誰かの記憶の中で生き続ける】。

無人島に漂着した男性が愛する家族の元に帰り、思いを伝えることを目指すストーリーです。

重点的に練習してきた基本的なタオル技で丁寧に観客に風を送り、息の合った動きを見せると会場が盛り上がります。

ショーの中盤、小道具を床に落としてしまうアクシデントもありましたが、その後はしっかりと立て直しました。

最後までショーを演じ切り、感謝の思いを込めて笑顔で観客を見送ります。

いよいよ表彰式。

2人も緊張した面持ちで結果を待ちます。

「優勝は…YUKULU」

宣言通りの優勝を果たしました。

（筒井 楽斗さん）

「本当にめちゃくちゃ技失敗したり、物を落としたり緊張したんですけど、入ってくださっている皆さんのあったかい顔を見て、切り替えて一瞬で頑張ることができて、それが結果的にこういう表彰をいただけることにつながった。まず感謝している」

（副枝 浩夢さん）

「本当に(筒井さんを)誘ってよかった。自分が軸を作ってそこに筒井さんの意見をいろいろ入れてもらって、気持ちいい風が送れるようにという演目の作り方だったので、本当に筒井さんがいなかったら絶対に出来上がらなかった演目だろうと思う」

初出場ながら強い絆で優勝と全国大会の切符を勝ち取ったYUKULUのペア。

九州チャンピオンとしてさらなる精進を誓い、全国でも表彰台を目指します。

ACJの日本選手権は6月3日～6日、横浜市のスカイスパYOKOHAMAで開かれます。