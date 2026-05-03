タイ・バンコクで伝統衣装を取り入れたファッションでポーズをとるウタイワンさん（左）ら＝2026年3月（共同）

タイで伝統衣装が脚光を浴びている。1960年前後からデザインを見直して伝統を再確立したシリキット王太后が昨年死去し、功績が注目されたことがきっかけだ。さらに人気歌手が、現代のズボンに上半身は伝統衣装をまとう新たなスタイルを発信し、若者の間でブームになっている。（共同通信バンコク支局＝伊藤元輝）

王太后は2016年に死去したプミポン前国王の妻で、ワチラロンコン現国王の母。首都バンコクには王太后の名を冠する「織物博物館」がある。2025年10月24日に93歳で死去した後、追悼の目的もあり多くの国民が訪れた。

博物館によると、タイの衣装はアユタヤ王朝時代からの歴史があり、王室法で着用方法も定められている。王太后は伝統を尊重しながらデザインの見直しを主導。1960年代からプミポン国王との外遊で着用し、洗練されたスタイルに国際的な評価が高まった。

王太后はタイ各地の織物生産も支援し、タイシルクのブランド化にも貢献。衣装は定番8種を確立し、受け継がれている。外国人観光客が衣装をレンタルして有名寺院で写真撮影するのも人気になった。

2025年末にはタイの女性歌手が個性的なファッション動画を公開。肩にショールのような生地をかける人気の伝統衣装を着用し、流行のワイドシルエットのズボンを合わせた。このスタイルが交流サイト（SNS）でトレンドに。バンコクで寺院を背景に写真撮影していたウタイワンさん（18）は「伝統を新しい方法で取り入れるのが楽しい」と話した。

サビーダー文化相はタイメディアに、伝統衣装は状況や場所に応じて適切な着用が求められると説明した上で「文化の次世代への継承につながる」とトレンドを歓迎。貸衣装店のアンカナさん（27）は「新たなスタイルは外国人観光客にも人気になるだろう」と期待した。

タイ・バンコクで伝統衣装を取り入れたファッションを披露するウタイワンさん（左）ら＝2026年3月（共同）

タイ・バンコクに設置されたシリキット王太后のモニュメント＝2026年3月（共同）

タイ・バンコクの織物博物館に展示された伝統衣装＝2026年3月（共同）

タイ・バンコクの織物博物館で伝統衣装を見学する人＝2026年3月（共同）

タイ・バンコクの織物博物館でシリキット王太后と日本の上皇后美智子さまの交流を紹介する展示＝2026年3月（共同）