プロ野球セ・リーグは2日、各地で3試合が行われました。

首位阪神は3位巨人と対戦。初回に森下翔太選手と佐藤輝明選手の連打で先制に成功すると、3回にも大山悠輔選手のタイムリー3塁打で2点リードとします。7回には1点差まで迫られるも、直後に郄寺望夢選手のタイムリーなどで4得点。6点リードで迎えた9回に起用されたモレッタ投手が2者連続ホームランを浴びるなど、2点差まで迫られるも、代わったドリス投手が抑え勝利しました。

2位ヤクルトと4位DeNAの試合序盤は投手戦の様相を見せ、中盤はシーソーゲームの展開となります。それでも8回には、ヤクルトが同点タイムリー。9回はヤクルトの新守護神・キハダ投手がセーブシチュエーションではないもののマウンドにあがり、無失点に抑えます。その裏には1アウト1、3塁の好機から武岡龍世選手がサヨナラタイムリー。ヤクルトは今季対DeNA戦で7戦全勝としています。

最下位に沈む中日は5位の広島と対戦。両チームは6回まで無得点と、投手戦が繰り広げられます。それでも7回、1アウト1、3塁の場面で相手投手の暴投により中日が先制に成功。さらに板山祐太郎選手・細川成也選手のタイムリーでこの回計4点を奪いました。投げては先発・大野雄大投手が6回4安打1四球無失点で勝利し、通算100勝を達成しました。

＜2日のセ・リーグ結果＞

◆阪神 7-5 巨人

勝利【阪神】大竹耕太郎(2勝)

敗戦【巨人】又木鉄平(1勝1敗)

セーブ【阪神】ドリス(1敗4S)

本塁打【阪神】佐藤輝明8号【巨人】佐々木俊輔3号、岸田行倫1号

◆ヤクルト 6x-5 DeNA

勝利【ヤクルト】キハダ(1勝10S)

敗戦【DeNA】伊勢大夢(1敗)

本塁打【DeNA】ヒュンメル3号

◆中日 4-0 広島勝利【中日】大野雄大(3勝1敗)敗戦【広島】齊藤汰直(0勝1敗)