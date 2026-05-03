JRAがXで1994年の動画公開

中央競馬のG1天皇賞・春は3日、京都芝3200メートルで争われる。JRAはレース3日前の4月30日、同レースを2度制した“悲運の名馬”の秘蔵映像をXで公開。ファンからは「こんなん泣いてまう」などの声が上がった。

JRAは公式Xで「牧場を駆け回る #ライスシャワー をお届け」として、動画を公開した。

撮影は1994年。牧場で草を食べたり、気持ちよさそうに駆けているのはライスシャワーだ。

ライスシャワーは1992年のG1菊花賞でミホノブルボンの3冠を阻止。1993、95年には天皇賞・春を制した。だが、1995年のG1宝塚記念のレース中に故障して競走中止。命を落とした。

悲運のG1通算3勝馬の秘蔵映像に、X上のファンも感涙だ。

「可愛い…あかん、こんなん泣いてまうわ…」

「ライスシャワー！ 懐かしくて涙出ちゃう」

「ライスシャワー大好きだった」

「無邪気な姿が可愛い。。 可愛いだけに、最後を知ってるから悲しい」

「淀の坂で疾走する姿を思い出す 小さなカラダで迫力ある走りでした」

「俺の永遠の推しだよ ライス幸せだといいな」

今年の天皇賞・春は15頭立て。3日午後3時40分に発走となる。



（THE ANSWER編集部）