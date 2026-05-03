昨年６月３日に８９歳で永眠したミスタープロ野球・長嶋茂雄さん。しかし今もなお、その鮮烈な記憶は人々の心で生き続けている。スポーツ報知では、代名詞の背番号３にちなんで、毎月３日に「ミスターの世界」と題した特集を組み、さまざまな角度からその偉大な足跡に迫る。第３回は、学生時代や卒業後の対談資料から「立大生・長嶋茂雄」をひもとき、関係者の証言から母校に対して抱いていた思いにも迫った。（取材・構成＝小島 和之）

持ち前の天真らんまんさで多くの人に愛された長嶋さん。それは学生時代から同じだったようだ。４８歳だった１９８４年に行われた公開対談では印象に残った授業を「英語とドイツ語」とし、特に教師との交流が一番の楽しみだったと説明。さらにこう語り、会場を沸かせた。

「先生の家へよく遊びに行き酒を飲んだり、食事をしたりしていたんです。ただ、皆さん、信用していただきたいのは、ドイツ語と英語は、私はトップの優をもらいました」

事実か、はたまたジョークだったのか…。見る者を楽しませる天才だった長嶋さんらしいエピソードだ。有名な“和製イングリッシュ”誕生には、教師との交流も影響していたのかもしれない。

私生活ではどんな学生だったのか。「立教大学新聞」には、「体は大きいが、なかなかのテレ屋」とあり、当時“いい男”とされた寡黙で武骨な男性像に当てはまる。しかし、ひとたびグラウンドに立てば違った。５７年には「立教の応援団は女学生が多い」との質問にこう答えている。

「あんまり気にならない。かえってファイトが出ます（笑）。変な意味じゃなくて、本当に。それは大きいですね（大笑）」

大舞台で底力を発揮した長嶋さんらしく、ユニホームを着れば注目を集めることは喜びだったようだ。

母校に対してはどんな思いを抱いていたのか。校友会報「セントポール」には、「愛校精神というものは非常に強く持っていました」とある。２０１７年の全日本大学選手権では、５１年ぶりの出場で決勝進出した母校をサプライズ観戦。５９年ぶりの大学日本一を見届けた。

当時ＯＢ会長を務めていたのは元巨人・横山忠夫氏（７６）。長嶋さんの引退セレモニーが行われた７４年１０月１４日の中日戦（後楽園）で最後のマウンドに立ち、長嶋政権１年目の７５年には８勝を挙げた右腕の元に、関係者から連絡があったのは当日の朝。当時を苦笑いで回想する。

「布団の中にいた７時半くらいに、『監督が神宮に行きたいと言っている』と。大慌てでしたよ」

神宮では貴賓室で並んで観戦。７回のエール交換で校歌が流れると長嶋さんに、思い切って問いかけた。

「失礼かなとは思ったけれど、『校歌を覚えていらっしゃいますか？』と尋ねたら、『覚えているよ！』と。僕より大きな声で歌っていて、２人で歌えたことは一生の思い出です」

立大ＯＢで、全日本大学野球連盟の内藤雅之事務局長（６４）も当時を知る一人。初回に左翼へ３ランが飛び出すと、「プロ野球選手みたいな打球だ！」と喜ぶ姿が印象に残る。長嶋さんは０４年３月に脳梗塞（こうそく）で倒れて右半身に麻痺（まひ）があったが、関係者の助けを借りて３階の貴賓室まで階段を上った。

「普通の建物なら４階以上の高さ。それでも行こうという姿に、不屈の闘志を感じました」

立大池袋キャンパスには「鈴懸（すずかけ）の径」という並木道がある。長嶋さんが愛した歌手で、立大の先輩・灰田勝彦さんが歌った同名ヒット曲のモデルであり、２４年に「長嶋茂雄氏顕彰モニュメント」が設置された。「立教の後輩たちへ」と題された碑文からは、長嶋さんの母校愛が伝わってくる。

「自分の持っているもの、そのすべてを出し切ったら、悔いのない一生になるはずです。そのために社会に出たら自分をどう表現したらいいのか。僕はそれを学ぶのが学生生活だと思います。自分を甘やかさないで、何事にも積極的に取り組んで、社会に出たら示すものをたくさん蓄えてください」

作成に関わった立教学院の福田裕昭理事長（６５）は、感謝を込めて言う。

「今でも学生たちが立ち止まって、下を見ている光景を目にすることがあり、『何を見ているのかな？』と思うと長嶋さんの文章を読んでいる。そういう光景を見かけるとうれしいですし、やはり長嶋さんは誇りです。この先、長嶋さんを知らない世代がますます増えていくかもしれませんが、この碑文が語りかける学生へのメッセージは永く残り、長嶋さんの物語を未来に伝えていくかもしれません」

母校に残るミスターの思いは、決して薄れることなく受け継がれていく。

【参考文献】立教大学新聞（第１４３号、１９５７年６月８日）立教大学校友会報「セントポール」（第３１０号、１９８４年１月２５日）

記録メモ 長嶋さんは巨人時代に故意四球（敬遠四球）が２０５個。王貞治さんの４２７個、張本勲さんの２２８個に次ぎ、プロ野球で３番目に多い。

５８年には新人ながら６試合連続の敬遠四球。６１年にも６試合続けて歩かされると、１０月１１日の中日戦では途中からバットを捨て、手で打つ構えを見せた。敬遠策への抵抗？から、この試合を含めバットを持たずに構えた打席が５度もある。

立大時代も敬遠は通算で１７個あった。東京六大学リーグで通算２３本の最多本塁打記録を持つ高橋由伸さんでも、慶大時代の敬遠は７個だから、いかに勝負を避けられていたかが分かる。

ちなみに長嶋さんの４年時はリーグ戦の春、秋を合わせた１７四球のうち、実に１２個が敬遠四球だった。

◆長嶋さんの立大時代の主な世相

◇１９５４年（１年）

▽３月 第五福竜丸事件が発生

▽７月 自衛隊が発足

▽１１月 映画「ゴジラ」の第１作が公開

◇５５年（２年）

▽７月 後楽園ゆうえんちが開園

▽１１月 当時の自由党と日本民主党の保守合同により自由民主党を結党

◇５６年（３年）

▽１月 猪谷千春がコルティナダンペッツォ（イタリア）五輪スキー・アルペンの回転で、日本人初の冬季メダリストとなる銀メダル獲得

▽１２月 日本が国際連合に加盟

◇５７年（４年）

▽２月 岸信介内閣誕生

▽４月 センバツで王貞治投手の早実が初優勝