＜いぎなり東北産 RE：STRAT 新たなステージへ＞

メジャーデビュー2ndシングル「デコ！」好評発売中のいぎなり東北産。「いぎなり東北産 RE：STRAT 新たなステージへ」第5回のテーマは「私のルーツ、東北のあの場所」に決定！ メンバーに今の自分を形作った東北の思い出の場所をたどってもらい、エピソードをつづってもらいます。

◇ ◇ ◇

こんにちは！ いぎなり東北産の葉月結菜です！ 今回のテーマは「私のルーツ、東北のあの場所」ということで、とても悩みました！

東北という場所そのものが私のルーツであり、私の考えや生き方の根源になっているなと思います。その中でも思い出に残っているのは、レッスン後やEBeanSさんでのイベント後に何度もメンバーと行ったご飯屋さんです！ 今はもうなくなってしまったのですが、南町通りにあったご飯屋さんにみんなで何度も通いました。「レッスンの打ち上げ」という、ありえない名目でみんなでいろんなことを話しながらご飯を食べました。本当にたわいもない話しかしていないですが、そういう一見無駄に感じそうな時間が私たちのいぎなり東北産らしさをつくってくれたのではないかなと思っています。メンバーの家族のことや友だちのこと、アイドルという仕事上だけだったら話さなくてもいいようなことを話していたので、メンバーのことはかなり知っています（笑い）。

私たちのライブでは、言葉を発していなくても「今調子いいよね！」と体感でわかる時があります。そんな空気感でわかり合えるのは、何年間も毎週のようにご飯屋さんで話していたあの場所、あの時間があったからだと思います。今でもみんなでご飯に行く時は昔と変わらず「塩昆布キュウリ」が大人気です。この間の宮崎では、「もう60本のキュウリを使いました！」と店員さんに言われました（笑い）。

これからも何げない普通の会話で大爆笑できるような、そんな飾らない昔からの友だちのような空気感のわたしたちでありたいと思っています。メンバーのみんなー！！、またお店のキュウリたくさん食べようねーー！！【葉月結菜】

◆葉月結菜 2002年（平14）9月15日生まれ、23歳の宮城県産。誰よりも素直な東北産の副リーダー。愛称は「ゆな」。メンバーカラーは青。

◆いぎなり東北産 メンバー全員が東北出身の女性アイドルグループ。15年に結成し、東北を盛り上げるべく東北を拠点に活動。3月18日にメジャー2ndシングル「デコ！」がリリース。5月22日、1st写真集「MADE IN TOHOKU」発売予定。