見事なプリケツになったわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で8000回再生を突破し、「立派すぎるｗ」「人間みたい」「モフモフ最高すぎる」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：父が『大型犬の毛を適当に整えた』結果→ふと『おしり』を見てみると…思わず二度見する『プリケツ』】

愛犬のお尻が…

TikTokアカウント「sadaharun16」の投稿主さんは、グレートピレニーズのシオンちゃん＆定晴くんとの暮らしを紹介しています。

のんびりとしたある日、外を眺めながらまったり過ごしていたのは、優雅な雰囲気をまとった姉犬のシオンちゃん。穏やかな時間が流れる中、ふと後ろ姿に目をやると、思わず二度見してしまう異変が。

なんとお尻が見事なまでに「桃尻」に整っているのです。ふわふわの被毛が中央できれいに割れ、左右対称のフォルムを描くその姿は、もはや偶然とは思えない完成度。突然の変貌に、投稿主さんも驚いてしまったといいます。

桃尻になった原因は…

どうやら原因は、お父さんによる少し大胆すぎるブラッシング。適当に整えた結果、まさかの「芸術的仕上がり」になってしまったようです。

とはいえ、当のシオンちゃんはまったく気にする様子もなく、どこ吹く風でリラックスモードをキープ。12歳の女の子らしい落ち着きと気品を感じさせつつ、その背中にはどこか誇らしげな雰囲気すら漂います。

もしかするとこれは、「もっと綺麗になりたい」という無意識の美意識の表れなのかもしれません…♡

人間顔負けの立派な「桃尻」を携えたその姿は、思わず笑ってしまうほどユーモラスで魅力なのでした。

見れば見るほどじわじわと面白さが込み上げてくるシオンちゃんの姿には、「もふもふしたーい」「素敵なカタチw」など、多くのコメントが寄せられています。

弟犬の定晴くん

続いての主役は、弟犬の定晴くん。表情豊かで、気に入らないことがあるとすぐにむくれっつらになる分かりやすさが魅力です。一方でとても甘えん坊な性格で、家族に寄り添っては愛情を求める姿がたまらないのだとか。

また、体はしっかりしているのに歯は小さめというギャップもあり、おやつは小型犬用をもらうのが定番。その素直で愛らしい振る舞いが、家族の癒やしになっているそうです。そんな定晴くんの愛らしい姿からも、目が離せません。

TikTokアカウント「sadaharun16」には、他にもシオンちゃん＆定晴くんの可愛い姿がたくさん投稿されています。気になる方は、是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「sadaharun16」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。