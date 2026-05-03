◆画家ではなく“解決策”を売れ！

【悩んだら歴史に相談せよ】『リーダーは日本史に学べ』の著者が、舞台を世界へ広げた『リーダーは世界史に学べ』。東京大学・羽田 正名誉教授の監修のもと、世界史に名を刻む35人の言葉から、現代のビジネスに必要な「決断力」「洞察力」「育成力」「人間力」「健康力」と5つの力を磨く術を解説する。

万能の天才、レオナルド・ダ・ヴィンチの素顔

レオナルド・ダ・ヴィンチ（1452〜1519年）は、フィレンツェ共和国のヴィンチ村で生まれたルネサンス期を代表する芸術家。「ダ・ヴィンチ」という呼び名は、この出身地に由来している。ミラノ、ローマ、ヴェネツィアなどイタリア各地で画家としてのキャリアを築き、晩年はフランス王フランソワ1世の手厚い庇護を受けた。代表作である『モナ・リザ』や『最後の晩餐』は、時代を超えて今なお世界中で愛されている。その才能は芸術の枠にとどまらず、科学的な創造にも長け、現代のヘリコプターや戦車、さらには計算機や太陽エネルギーの活用に通じる先進的なアイデアを数多く構想した。「万能の天才」という称賛にふさわしい人物。

現代に通じる「超実践的クリエイター」としての側面

レオナルド・ダ・ヴィンチと聞いて、『モナ・リザ』のような美しい絵画を思い浮かべる方は多いでしょう。日本でも彼の作品が公開されるたびに、美術館には長蛇の列ができるほどの熱狂が巻き起こります。

しかし、実際は単なる画家ではありませんでした。解剖学や天文学を深く研究し、都市設計や運河の建設、さらには音楽や舞台装置の演出にまで才能を発揮したのです。この多才さを現代の言葉で表現するなら、「マルチタレント型の超実践的クリエイター」や「イノベーションを次々と生み出すプロジェクト型人間」と呼ぶのがふさわしいかもしれません。

自薦状に隠された「相手に尽くす」視点

私たちは、ダ・ヴィンチのような人物を「浮世離れした独創的な天才」と捉えがちです。精緻な人体スケッチや飛行機の設計図を見ると、誰に求められるわけでもなく、ただ未来を自由に空想していたように思えるからです。

しかし、ミラノ公・スフォルツァ家に宛てた一通の「自薦状（自分を売り込む手紙）」を読むと、意外な一面が見えてきます。その手紙の中でダ・ヴィンチは、単に「自分は天才である」とアピールしているのではありません。「自分の技術が、あなた（ミラノ公）にとってどのように役立つのか」を、極めて論理的にアピールしたのです。

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