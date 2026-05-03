歌手の渡辺美里（59）が2日、東京ガーデンシアターで40周年記念ツアー「ULTRA POPスペシャル〜じゃじゃ馬40th〜」最終公演を開催した。アンコールで、11月8日に21年ぶりとなる埼玉・ベルーナドーム公演「スタジアム伝説〜復活〜Sweet 60」を行うと発表した。

今年で還暦を迎える渡辺美里が“聖地”へ帰ってくる。終演後、1人でステージに立つと、「次のライブ会場が決まりました。20年ぶりぐらいに里帰りしようと思います。11月8日、西武ドーム。スタジアムで待っています」と発表。同球場は西武球場時代の86年から20年連続でコンサートを行った聖地で、ライブ開催は最後の開催となった05年以来となる。ファンからは驚きと歓喜の声が沸き上がった。

この日は「10years」「My Revolution」「サマータイム ブルース」など40年間で生まれた代表曲の中から全20曲を熱唱。「18歳の時に出会った曲も当時の気持ちで歌えるし、今の気持ちをのせて歌えている」と、持ち前のパワフルな歌声で6000人のファンを熱狂させ、40周年の節目のツアーを締めくくった。【野見山拓樹】