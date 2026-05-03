戦死したはずの父がアメリカで83歳まで生きていたことが発覚…73歳俳優、幼少期は言われもない差別も
俳優の草刈正雄が、5月5日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
草刈正雄 ＝テレビ朝日提供
アメリカ兵の父と日本人の母との間に生まれた草刈。子どもの頃に母から「父は朝鮮戦争で戦死した」と言われ、信じてきていたが、最近になって番組で消息を調べてもらったところ、83歳までアメリカで生きていたことがわかったという。
子どもの頃はいわれなき差別も受けたという草刈は、父に対して複雑な感情を持っていたそうが、アメリカに住む父の親族である伯母といとこに会いに行くことに。父の素顔を聞いた草刈がその思いを語る。
また、73歳の草刈が番組では7歳になる孫娘とのエピソードも披露。孫が描いた草刈にそっくりの似顔絵も持参している。
草刈正雄 ＝テレビ朝日提供
アメリカ兵の父と日本人の母との間に生まれた草刈。子どもの頃に母から「父は朝鮮戦争で戦死した」と言われ、信じてきていたが、最近になって番組で消息を調べてもらったところ、83歳までアメリカで生きていたことがわかったという。
子どもの頃はいわれなき差別も受けたという草刈は、父に対して複雑な感情を持っていたそうが、アメリカに住む父の親族である伯母といとこに会いに行くことに。父の素顔を聞いた草刈がその思いを語る。
また、73歳の草刈が番組では7歳になる孫娘とのエピソードも披露。孫が描いた草刈にそっくりの似顔絵も持参している。