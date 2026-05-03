TOCCA Beautyのハンド＆ボディケア新作登場♡香りを楽しむ上質習慣へ

毎日の手洗いや保湿タイムを、もっと心ときめく時間に変えてくれるニュースが到着しました。ニューヨーク発の人気ブランドTOCCA Beautyより、贅沢な香りで愛されるハンド＆ボディーウォッシュ、ハンド＆ボディーローションが、使いやすいポンプタイプにリニューアルして登場。5月1日（金）発売、ZOZOCOSMEでは4月20日（月）より先行発売されます。香りを重ねて楽しむ、新しいボディケア習慣に注目です。

香りをまとう新しいボディケア習慣

TOCCA Beautyの魅力は、ただ洗う・うるおすだけではない“香りを楽しむボディケア”という発想。

ウォッシュで肌にやさしく香りをまとい、その上からローションを重ねることで、より奥行きのある香りへと変化します。

さらにオードパルファムを合わせれば、自分らしい香りのレイヤリングも楽しめるのがポイント。毎日のルーティンが、特別感のあるセルフケアタイムへと変わります。

香りは全3種展開。

クレオパトラの香り

グレープフルーツとジャスミン、バニラムスクが重なる魅惑的でエキゾチックな香り。

ステラの香り

イタリアンブラッドオレンジが印象的な、フレッシュで爽やかな香り。

フローレンスの香り

ガーデニアとベルガモットが溶け合う、上品で華やかなフローラル。

クナイプ新作シュガースクラブ登場♡癒しの香りで叶えるうるすべ肌

ラインアップと価格をチェック

TOCCA Beauty ハンド＆ボディーウォッシュ 全3種



価格：7,150円（税込）

豊かな泡立ちでやさしく洗い上げ、バスルームいっぱいに香りが広がるアイテム。疲れた日のバスタイムにもぴったりです。

内容量：354mL

展開香り：クレオパトラ／ステラ／フローレンス

TOCCA Beauty ハンド＆ボディーローション 全3種



価格：7,700円（税込）

ライトなテクスチャーで肌になじみやすく、保湿成分シアバター（シア脂）配合。しっとり艶やかな肌へ導いてくれます。

どちらもパラベン、フタル酸エステル不使用。さらにクルエルティーフリーで、動物実験を行っていない点も嬉しいポイントです。

内容量：354mL

展開香り：クレオパトラ／ステラ／フローレンス

発売日と購入方法



ZOZOCOSME【TOCCA Beauty】では4月20日（月）より先行発売。公式オンラインストアなどでは5月1日（金）より発売されます。人気の香りは早めのチェックがおすすめです。

まとめ

香りに包まれながら、手肌もボディも美しく整えてくれるTOCCA Beautyのハンド＆ボディケア。ポンプタイプになったことで、毎日の暮らしにより取り入れやすくなりました。

自分へのご褒美にはもちろん、大切な人へのギフトにもぴったり♡お気に入りの香りを見つけて、日常を少しだけ贅沢にアップデートしてみてはいかがでしょうか。