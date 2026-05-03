【2026年GW】5月4日（月曜・祝日）の全国高速道路 渋滞予測まとめ

2026年のゴールデンウィーク終盤にあたる5月4日（月曜・祝日）は、Uターンラッシュがピークを迎えます。全国の高速道路で、特に上り線を中心に、午後から夜遅くにかけて非常に激しい渋滞が予測されています。

長時間の運転による疲労に備え、お出かけの計画や出発時間の調整に役立てていただけるよう、特に注意が必要な大規模渋滞（主に20km以上、または大幅な所要時間増）を地域ごとにピックアップしてまとめました。

📍 東北・関東エリア

上り線で、午後から深夜にかけて20km～30kmにおよぶ大規模な渋滞が発生します。通過に長時間を要するため、午前中や深夜など大幅な時間変更が推奨されます。

【中央自動車道（上り）】

・区間： 大月IC → 八王子JCT（小仏TN付近）

・ピーク時間／渋滞長： 16時頃 ／ 最大30km

・所要時間： 約2時間0分（通常より+1時間37分）

※前日から続く渋滞に加え、日中から翌深夜2時頃まで渋滞が継続する予測です。

【関越自動車道（上り）】

・区間： 本庄児玉IC → 鶴ヶ島IC（坂戸西SIC付近）

・ピーク時間／渋滞長： 15時頃 ／ 最大30km

・所要時間： 約1時間0分（通常より+42分）

【東北自動車道（上り）】

・区間： 栃木IC → 羽生IC（羽生PA付近）

・ピーク時間／渋滞長： 17時頃 ／ 最大25km

・所要時間： 約50分（通常より+37分）

【常磐自動車道（上り）】

・区間： 谷田部IC → 流山IC（柏IC付近）

・ピーク時間／渋滞長： 16時頃 ／ 最大20km

・所要時間： 約48分（通常より+33分）

📍 中部・東海エリア

東名・新東名で20km規模の渋滞が予測されています。お出かけの下り線渋滞（午前中）と、Uターンの上り線渋滞（午後～夜間）の両方に注意が必要です。

【東名高速道路（上り）】

・区間： 駒門PAスマートIC → 大井松田IC（都夫良野TN付近）

・ピーク時間／渋滞長： 17時頃 ／ 最大20km

・所要時間： 約48分（通常より+33分）

【東名高速道路（下り）】

・区間： 東京IC → 綾瀬スマートIC（綾瀬スマートIC付近）

・ピーク時間／渋滞長： 8時頃 ／ 最大20km

・所要時間： 約48分（通常より+36分）

【新東名高速道路（下り）】

・区間： 新城IC → 豊田東JCT（岡崎東IC付近）

・ピーク時間／渋滞長： 17時頃 ／ 最大20km

・所要時間： 約48分（通常より+36分）

📍 関西エリア

名神高速や京滋バイパスを中心に、距離は10～15km程度でも通過に1時間近くかかる「密度の濃い渋滞」が多数発生します。特に京都周辺の通過には時間に余裕を持ってください。

【名神高速道路（上り）】

・区間： 大山崎JCT → 大津IC（大津IC付近）

・ピーク時間／渋滞長： 8時頃 ／ 最大15km

・所要時間： 約1時間0分（通常より+49分）

【名神高速道路（下り）】

・区間： 草津JCT → 京都南IC（旧山科BS付近）

・ピーク時間／渋滞長： 17時頃 ／ 最大15km

・所要時間： 約1時間0分（通常より+49分）

【京滋バイパス（上・下）】

・区間： 宇治TN付近を先頭に、上下線ともに最大10km

・ピーク時間／所要時間： 上りは8時頃、下りは17時頃 ／ 各約40分

📍 中国・九州・沖縄エリア

九州自動車道の上り線で、お昼前後を中心に激しい渋滞が予測されています。広域を移動される方は休憩ポイントを事前に確認しておきましょう。

【九州自動車道（上り）】

・区間： 南関IC → 久留米IC（広川IC付近）

・ピーク時間／渋滞長： 12時頃 ／ 最大20km

・所要時間： 約1時間0分（通常より+48分）

・区間： 広川IC → 筑紫野IC（基山PA先付近）

・ピーク時間／渋滞長： 18時頃 ／ 最大15km

・所要時間： 約45分（通常より+36分）

【中国自動車道（上り）】

・区間： 神戸JCT → 宝塚IC（宝塚西TN付近）

・ピーク時間／渋滞長： 17時頃 ／ 最大12km

・所要時間： 約47分（通常より+38分）

💡 ドライブ前の注意点

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